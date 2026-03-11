Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"

Във връзка с дейността на НПО-то от "Петрохан" - "Национална агенция за контрол на защитените територии" са разпитани свидетели, вдигната е банкова тайна за 44 сметки и се чака информация за движението на паричните сметки. Това съобщи на брифинг в Съдебната палата заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура - София Наталия Николова.

"Изчакват се резултатите от проверките и назначените ревизии на 5 физически и 7 юридически лица. Правени са дарения към дружеството и към членовете му от длъжности лица. За последните 3-4 години по свидетелски показания са дарени близо 300 000 лева, както и дрон. Най-голямо дарение, пак по свидетелски показания, е в размер на 251 000 лева, които са преведени по лична сметка на Ивайло Иванов", посочи Николова.

Двете досъдебни производства за случаите на шестимата мъже, открити мъртви в хижа "Петрохан" и под врръх Околчица, се обединяват в едно.

"Активните действия по разследването не са спирали, продължават да се разпитват свидетели, назначават се нови експертизи. Разследванията се водят по 2 конретни направления. Едното е свързано с шестимата мъже в хижата "Петрохан" и под връх Околчица. Бяха образувани две досъдебни производства - едното под ръководството на Окръжна прокуратура - София, а другото под ръководството на Окръжна прокуратура - Враца. Водеха се паралелно. Анализът на събраните до момента доказателства по двете досъдебни производства показа необходимост те да бъдат обединени с цел максимално и пълно изясняване на цялостната картина на този безпрецедентен случай. Към момента се води едно досъдебно производство под ръководство на Окръжна прокуратура - София за причинена смърт на шестимата мъже. Основната дейност на шестимата е извършвана в "Петрохан", те там са и живели", отбеляза Наталия Николова.

Назначени са 4 експертизи на електронни устройства - телефони, лаптопи и други устройства. Експертизата се осъществява с партньорски служби.

"Резултатите от експертизите и събраните до момента доказателства не променят извода за липсата на чуждо присъствие, на външни лица и на двете местопроизшествия. Във връзка за причините на трите лица в кемпера. Съдебно-медицинските експертизи са готови и показват, че и при тримата мъже на връх Околчица причината за смъртта е огнестрелно нараняване в областта на главата. "

При 15-годишното момче изтрелът е от упор, също от упор е изтрелът, убил Николай Златков. При Ивайло Калушев смъртта е настъпила след изстрел от непълен упор с входна рана в областта на устната кухина. Първоначалната експертиза е посочила приблизителен ден на смъртта.

"Причината телата на тримата, намерени в кемпер под връх Околчица, да бъдат върнати в по-късен етап, е назначаването на тройна съдебно-медицинска експертиза с оглед изясняване на времето на смъртта."

Относно училище "Космос" на 5 март в СГП е получен сигнал с приложен доклад за извършена проверка на училище "Космос", в което е учило 15-годишното момче. Проверката е извършена по заповед на министъра на образованието от 9 февруари. Според сигнала комисията е открила нарушения - липса на контрол от РУО - София област по отношение на цялостната организация на образователния процес в училището, както и липсата на ефективен контрол на директора на училището. Има наличие на пропуски и некоректно изготвени документи. СГП вече е започнала работа, възложена е проверка на ГДНП.



