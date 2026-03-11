БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:12 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Запази
държавата готви мерки справяне нарастващите цени горивата
Слушай новината

Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата заради кризата в Близкия изток. Новината идва от заседанието на Министерски съвет.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Много българи усещат натиска на цените на горивата, като това не е проблем само в България, а и в цяла Европа. Това е предизвикателство, пред което се изправят милиони по света. Ние не трябва да позволяваме събития и напрежение, което виждаме по света, да се прехвърля и у дома, добави той. Разглеждаме конкретни решения и мерки, които се прилагат в цяла Европа, като такива има в Хърватия - като таван на цените, в Германия - ограничение колко пъти цените могат да бъдат променяни на колонка на бензиностанция, в Гърция - предложения за ваучери за горива, обясни Гюров."

#премиерът Андрей Гюров #кризата в Близкия изток #държавата #цените на горивата #мерки

Водещи новини

Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки 1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Политика
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан" Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Учениците до 18 години в Пловдив да пътуват безплатно, предлага...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша служебния министър на електронното...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Инцидент в Швейцария: Шест жертви, след като автобус се запали
Чете се за: 00:25 мин.
Европа
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ