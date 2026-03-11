Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата заради кризата в Близкия изток. Новината идва от заседанието на Министерски съвет.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Много българи усещат натиска на цените на горивата, като това не е проблем само в България, а и в цяла Европа. Това е предизвикателство, пред което се изправят милиони по света. Ние не трябва да позволяваме събития и напрежение, което виждаме по света, да се прехвърля и у дома, добави той. Разглеждаме конкретни решения и мерки, които се прилагат в цяла Европа, като такива има в Хърватия - като таван на цените, в Германия - ограничение колко пъти цените могат да бъдат променяни на колонка на бензиностанция, в Гърция - предложения за ваучери за горива, обясни Гюров."