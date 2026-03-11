10 дни война струват на Европа допълнителни 3 милиарда евро

Дебат в ЕК за високите цени на енергията
ЕК готви мерки за ограничаване на високите цени на енергията, причинени от войната в Иран. Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в ЕП в Страсбург в дебат, посветен на ситуацията в Близкия изток и предстоящата среща следващата седмица на върха на лидерите от ЕС.
Според Фон дер Лайен 10 дни война вече са стрували на европейците допълнителни 3 милиарда евро за вноса на изкопаеми горива.
Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: „От началото на конфликта цените на газа са се повишили с 50%, а цените на петрола с 27%. Ако преведете това в евро – 10 дни война вече струват на европейските данъкоплатци допълнителни 3 милиарда евро за вноса на изкопаеми горива. Това е цената на нашата зависимост. Факт е, че имаме енергийни източници, които са местно производство – възобновяеми и ядрени. Цените им са останали същите през последните 10 дни. И все пак, в настоящата криза, някои твърдят, че трябва да се откажем от дългосрочната си стратегия и дори да се върнем към руски изкопаеми горива. Това би било стратегическа грешка”.