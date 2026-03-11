10 дни война струват на Европа допълнителни 3 милиарда евро

ЕК готви мерки за ограничаване на високите цени на енергията, причинени от войната в Иран. Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в ЕП в Страсбург в дебат, посветен на ситуацията в Близкия изток и предстоящата среща следващата седмица на върха на лидерите от ЕС.

Според Фон дер Лайен 10 дни война вече са стрували на европейците допълнителни 3 милиарда евро за вноса на изкопаеми горива.