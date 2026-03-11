Гледайте пряко от Вал Сен Ком развръзката в паралелния гигантски слалом по БНТ 3

До края на Световната купа по сноуборд остават само три състезания, а двата старта през уикенда в паралелния гигантски слалом ще определят носителите на Малките кристални глобуси.

Лидерите при мъжете и жените в генералното подреждане Маурицио Бормолини и Цубаки Мики, са най-близо до отличията в дисциплината, но и останалите сноубордисти, сред които и Радослав Янков, ще търсят място на подиума.

Не пропускайте надпреварите от Вал Сен Ком, Канада в събота от 20:00 ч. и в неделя от 19:00 само по БНТ 3!