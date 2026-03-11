Дискусии за Близкия изток: Дебат е ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат икономическите последици от конфликта
Чете се за: 00:42 мин.
Снимка: БТА
Слушай новината
Лидерите на страните от Г-7 ще обсъдят икономическите последици от конфликта в Близкия изток.
Домакин на видеоконферентната среща е френският президент Еманюел Макрон, чиято страна е ротационен председател на групата на седемте най-развити икономики.
Иран и ситуацията в Близкия изток ще бъде във фокуса на дебат и в ЕП, в който ще се включат председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща.
Съветът за сигурност свиква извънредна среща. Очаква се да бъдат гласувани две резолюции във връзка със ситуацията в региона на Персийския залив.