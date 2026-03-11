Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба

През последните няколко часа Иран предприе втори за тази нощ ракетен залп по израелски и американски цели в Близкия изток. Техеран определи ударите като най-масираните от началото на конфликта.

Израел съобщи, че противовъздушната отбрана е в готовност да отрази нападението и добави, че ракетите и дроновете от първата вълна атаки са или свалени, или са паднали в безлюдни места. Саудитска Арабия е унищожила два дрона, насочени към нефтено находище.

Сирени за въздушна опасност огласиха Бахрейн. Дрон засегна дипломатическа сграда в Багдад, но няма пострадали. Израелските сили извършиха нови удари срещу Иран и Ливан. Американската армия съобщи, че е унищожила 16 ирански кораба за полагане на мини близо до Ормузкия проток.

На фона на опасенията, че антиправителствените демонстрации в Иран може да бъдат възобновени, началникът на иранската полиция предупреди, че всеки участник в подобни прояви ще бъде третиран като "враг".