БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Запази
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
Снимка: БТА
Слушай новината

През последните няколко часа Иран предприе втори за тази нощ ракетен залп по израелски и американски цели в Близкия изток. Техеран определи ударите като най-масираните от началото на конфликта.

Израел съобщи, че противовъздушната отбрана е в готовност да отрази нападението и добави, че ракетите и дроновете от първата вълна атаки са или свалени, или са паднали в безлюдни места. Саудитска Арабия е унищожила два дрона, насочени към нефтено находище.

Сирени за въздушна опасност огласиха Бахрейн. Дрон засегна дипломатическа сграда в Багдад, но няма пострадали. Израелските сили извършиха нови удари срещу Иран и Ливан. Американската армия съобщи, че е унищожила 16 ирански кораба за полагане на мини близо до Ормузкия проток.

На фона на опасенията, че антиправителствените демонстрации в Иран може да бъдат възобновени, началникът на иранската полиция предупреди, че всеки участник в подобни прояви ще бъде третиран като "враг".

#кризата в Близкия изток #САЩ #Иран #Израел

Водещи новини

Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок? Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок?
Чете се за: 04:05 мин.
По света
България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж
Чете се за: 04:47 мин.
По света
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет 11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
83 години от спасяването на българските евреи
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Отново протест с искане за отстраняването на Борислав Сарафов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Забравена чанта в центъра на София вдигна на крак полицията (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ