ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Затварят тунела "Железница" на магистрала "Струма"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Затварят тунела "Железница" на магистрала "Струма"
Снимка: БТА
Ограничават движението през тунела "Железница" на магистрала "Струма" заради ремонт. Движението ще се пренасочва през обходни маршрути за преминаващите.

Тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“, една от основните пътни връзки между България и Гърция. Причината са планови проверки и профилактика на интегрираните системи за управление и безопасност.

Директорът на Областното пътно управление инж. Асен Марков обясни, че става дума за периодични контролни проверки на системите в тунела.

Инж. Росен Марков, директор на Областно пътно управление, обясни, че тунелът „Железница“ е най-дългият и най-модерно изградения тунел в България и периодично са заложениконтролни проверки на системите, които са интегрирани в тунел „Железница“.

"Ще бъде направена профилактика и надграждане на системите, които се управляват от скада.“

„Абсолютно всички системи ще бъдат рестартирани, сработени и някои от тях надградени. След това ще бъде извършен тест, дали ще сработят при обстоятелства и след това ще бъде възстановено движението“, обясни инж. Марков.

Пътната агенция е предвидила 24-часов период за извършване на тестовете, но при по-ранно приключване движението може да бъде възстановено по-рано.

За времето на затварянето движението ще бъде пренасочено по обходни маршрути.

„Предвидени са обходни маршрути, като движението ще бъде извеждано по обходен маршрут по път 1-1, като пътуващите посока Кулата през 97 км на автомагистрала „Струма“ през пътен възел „Юг“ ще бъдат свалени на път 1-1, а идващите от Кулата посока София през 104 км ще бъдат извеждани по 1-1 и след това пак ще се включват след тунела на автомагистрала „Струма“.“

В същото време продължават и ремонтните дейности в Кресненското дефиле, но те ще бъдат съобразени с очаквания по-голям трафик покрай празниците.

Вижте повече в прякото включване на Миглена Медарова.

#тунел " Железница" #АМ "Струма" 

