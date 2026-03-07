Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?

Кой управлява Иран в момента и ще успее ли войната до свали режима в страната?

Ликвидирането на аятолах Али Хаменей размести геополитическите пластове в Близкия Изток и върна надеждата на милиони иранци за живот без Ислямска република. Ще успее ли, обаче, войната да премахне режима в Техеран? Какво се случва в момента в страната и кой в действителност я управлява?

Играта на "война и мир" между Иран и Запада, която продължава от години, свърши. Започна истинска война. Близо 2 десетилетия Техеран ту влизаше, ту излизаше от преговорите. Тактиката, обаче, се изчерпа. За да сложат край на ядрената заплаха на Иран, Израел и Съединените щати нанесоха удари, ликвидираха аятолах Али Хаменей, но не унищожиха режима.

За да го защити, Техеран демонстрира военна си мощ. Обърна я срещу съседни държави, блокира въздушното пространство в региона, предизвика хаос по морските пътища. Сега светът живее в нова война, в тревога от иранско отмъщение, в изчисляване на потенциалните мишени на иранските балистични ракети и в неизвестност от заплахата на иранската ядрена програма. А в Иран милиони хора живеят между надеждата и страха.

Фаеге Ешкевари, журналистка от Иран: "Ако семейството ми пострада в Иран, ако нещо се случи със семейството ми, ще обвиня Революционната гвардия, която държи иранците като заложници. Има данни, че Революционната гвардия използва училища за свои бази. Казват, че училищата са затворени, но къде са училищата? Те са намират в населени райони. Така че е много страхливо действие да се използват хора като човешки щит."

Фаеге Ешкевари е журналистка от Иран, която от години живее в България. Дистанцията не й пречи умело да филтрира процесите и настроенията в родината си. Да задава много въпроси и да търси отговори.

Фаеге Ешкевари, журналистка от Иран: "В Иран много добре знаеха, че ще има атака. Дори обикновените хора я обсъждаха постоянно. Нощта, преди атаката интернетът в страната отново беше спрян. Казват, че е имало евакуации. БНТ: Ако са знаели, защо тогава беше убит аятолах Хаменей? Фаеге Ешкевари, журналистка от Иран: "Всичко е възможно. Аятолахът беше на повече от 80 години. Той вече беше дискредитиран заради масовото убийство на протестиращи. Не знаем какво точно се е случило. Но това може да е било и начин за измъкване от обвинението в масови убийства. "

Аятолахът е мъртъв! Да живее аятолахът! За наследник на Али Хаманей е сочен втория му син: 56-годишният Моджтаба. Досега не е заемал официален политически пост. Рядко се появяваше на публични места. Твърди се, че е помогнал при организиране на репресиите срещу протестиращите през 2009 година. Поддържа тесни връзки с Революционната гвардия. По време на войната между Иран и Ирак през 80-те години служи в батальона „Хабиб“ – подразделение, съставено основно от доброволци, свързани с нововъзникващите революционни мрежи на Ислямската република.

Фаеге Ешкевари, журналистка от Иран: "Има съобщения, че в някои градове Революционната гвардия, е стреляла по прозорци, защото хора са скандирали срещу Моджтаба. В Иран има шеги за него, но хората също говорят за неговата империя от имоти, която е изградил по света. Знаете, че иранските банки са санкционирани, от това страдат обикновените хора. Но той има луксозни имоти, големи проекти по целия свят. Говорим за големи инвестиции, които той е направил в западни държави."

Едни от най-големите доказани петролни запаси в света са в Иран. Страната има и огромни находища на газ. Притежава и значителни залежи на метални руди. За 50-тина години, обаче, риалът се е обезценил почти 20 хиляди пъти. Официално инфлацията е около 60-70 процента, неофициално - 90 дори 100 процента. През последните месеци иранците живеят с около 7 долара на ден.

Биляна Бонева, БНТ: Според иранците, кой в действителност управлява страната? Фаеге Ешкевари, журналистка от Иран: "Цялата страна се управлява от Революционната гвардия. Тя е монополизирала икономиката и насърчава инфлацията. Инфлацията е най-големият приятел на висшестоящите - на най-големите... Революционната гвардия контролира 90% от икономиката на цялата страна. Тя има глобален дневен ред, не местен. Петролът отива в страните, които досега са сътрудничили с Ислямска република. Всички ресурси, например златни мини, са в ръцете на Революционната гвардия. Цялата страна, която е върха на ислямската утопия, е управлявана от Революционната гвардия."

Определят се като "пазители на Ислямската република". Наброяват около 125 хиляди души. Икономическите правомощия на Революционната гвардия се разширяват по време на Ирано-иракската война през 80-те години. За възстановяване на страната от конфликта, към Гвардията се създава инженерно крило, което се превръща в основната компания-изпълнител за строителни и развойни проекти. С годините гвардията навлиза в петролния и газовия сектор, инфраструктурата, транспорта, минното дело, логистиката. Гвардейците притежават пристанища; имат дори собствени болници. Това е съсловието в иранското общество, което остава недосегаемо за финансовите проблеми.

БНТ: За да бъде защитен режима на аятоласите, какви са възможните варианти за отмъщение на Иран? Вече започнаха въздушни удари, какви са другите сценарии? Фаеге Ешкевари, журналистка от Иран: "Никой в момента не знае дали краят на режима ще настъпи скоро. Те пръскат пари навсякъде с всякакви посредници. Лобират в продължение на десетилетия. Хората от Революционната гвардия не са само в Иран, те са навсякъде по света. Те използват своите прокси сили, сред които има афганистанци, иракчани, а някои казват, че използват дори пакистанци. Извършват атаки по целия свят, в много европейски страни. Потърсете какво точно се е случило в Бургас през 2012 година. Това е световен проблем. Използвайки "мека сила", никой не успя да наложи контрол над този режим, за това сега те атакуват. БНТ: А какво се случва с обикновените иранци сега? Информацията, която идва от Иран е много оскъдна и е предимно от официалните източници?

Фаеге Ешкевари, журналистка от Иран: "Правителството принуждава населението да напуска големите градове и да бяга в кюрдските райони. През последните дни почти няма интернет. Някои хора се страхуват. Тъжно е да виждаш разделени семейства, плачещи деца, но това е реалността на войната. Знаете, че във войната цивилните нямат думата. Да ние можем да кажем: "Добре, може да протестирате!", да протестираме срещу войната, можем да се преструваме на миролюбци, но факт е, че нещата са извън нашия контрол. Факт е, че се провалихме. Не успяхме да контролираме поведението на Революционната гвардия, за да спре убийството на цивилни, да спре прането на пари, сътрудничеството с терористични организации - и затова нещата сега са в ръцете на тези, които знаят как се води война. БНТ: А как протестиращите в Иран могат да вземат властта? Доналд Тръмп също призова протестиращите да вземат властта. Фаеге Ешкевари, журналистка от Иран: "Според някои, толерантността, която имаха предишните поколения, вече е изчерпана. За иранците това наистина е исторически момент. Историята се случва пред очите им. Но ние се чувстваме сами. Не е лесно за невъоръжени хора, за обикновени протестиращи да се противопоставят на този режим. Знаем колко много хора бяха убити само за няколко дни. Предполага се, че убитите са около 45 хиляди. Имената на убитите се събират, но вероятно ще отнеме години, за да се потвърди точния брой на загиналите. Трябва да се разбере, че Иран е глобален въпрос." Войната в Близкия изток: САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран

Близо 60 процента от населението на Иран са хора под 30-годишна възраст. Поколение, което трудно разбира света на аятоласите. Не приема забраните и ограниченията, които Ислямската република спазва почти 5 десетилетия. За това и мечтае за бъдеще с нови норми и нови ценности. През последните години го прави ъндърграунд. Тайно в мазета създават музика, кино, литература. Гласовете им отекват силно в интернет, създавайки един паралелен Иран. Един друг свят, в който талантливо се говори ЗА свобода и ПРОТИВ всички шаблони, налагани с десетилетия.

Фаеге Ешкевари, журналистка от Иран: "В продължение на десетилетия хората не се осмеляваха да споменават бившия шах. Беше забранено да се говори за него." В други страни, когато хората говорят за предишно управление, се смята за подкрепа на предишна идеология. Но в Иран говоренето за монархията се криминализира. Срещу хората, които бяха про Пахлави се завеждаха дела. А сега иранци се осмеляват не само да споменават шаха, но и да говорят за него. Не знаем дали тези хората са много или малко, но за първи път се говори за Реза Пахлави.

