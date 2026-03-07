Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток

Конфликтът в Близкия изток се пренася и в дигиталното пространство. Експерти предупреждават за риск от кибератаки срещу критична инфраструктура и засилено влияние на чужди прокси мрежи. От Европол оценяват нивото на заплаха от тероризъм и екстремизъм на територията на ЕС като повишено и очакват радикализация на „самотни вълци“ и хибридни атаки, дирижирани от външни сили.

Ще прерасне ли информационната война в реална заплаха?

Според данни на Европол военният конфликт в Иран оказва влияние върху сигурността в ЕС. Основните рискове са повишена заплаха от тероризъм, насилнически екстремизъм, засилени кибератаки, нарастване на онлайн измами и не на последно място – кампании за дезинформация.

Европол: „Нивото на заплаха от тероризъм и насилнически екстремизъм на територията на ЕС се оценява като повишено. Това може да се прояви чрез радикализация в домашни условия от страна на „самотни вълци“ или малки, самоинициирали се клетки. Бързото онлайн разпространение на поляризиращо съдържание може да ускори краткосрочните пътища към радикализация сред диаспорите в ЕС и други лица.“

От полицейската служба предупреждават, че проксита, направлявани от Иран, също могат да се ангажират с дестабилизиращи дейности в ЕС. Тези участници включват така наречената „Ос на съпротивата“ и криминални мрежи, за които се счита, че действат под ръководството на иранските институции за сигурност.

Европол: „Най-вероятните мишени в ЕС включват обекти, свързани с конфликта, включително дипломатически представителства, „меки“ цели (обществени места с голямо струпване на хора) или публична и критична инфраструктура.“ Проф. д-р Илин Савов – международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: „Ще станем свидетели на психологически натиск, шантаж, саботаж, както и атаки срещу институции, държавни предприятия, банки и болници.“ „Считам, че ако сме ударени, ще имаме сериозен проблем в страната.“

Според международния експерт по киберсигурност кибервойната и хибридните атаки ще бъдат ключов компонент в конфликта.

Проф. д-р Илин Савов – международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: „Иранските хакерски групи са едни от доста проспериращите в света. Те се обединяват и се подкрепят от различни актьори в дигитална среда. Като севернокорейските хакерски групи.

Иранските кибергрупи се фокусират върху сектори, които пряко влияят на обществения живот. Следите се прикриват чрез мрежа от прокси групи, като по този начин се отрича държавна намеса.

Една от тях е свързана с Корпуса на гвардейците на ислямската революция – отговорна за атаки срещу водни системи чрез компрометиране на контролери с фабрични пароли. Сред целите на иранските хакери са още източване на данни, шпионаж на държавни служители и атаки по системи на банки и летища.

Кирил Григоров – експерт по киберсигурност: „Голяма част от хакерските групи, които работиха в началото на конфликта между Русия и Украйна, сега са се прехвърлили към този, тъй като там е по-гореща точка. По-изгодно е за тях – има кой да им плаща.“

Според киберексперти най-засегнати ще бъдат САЩ и Израел.

Кирил Григоров – експерт по киберсигурност: „В Израел бяха хакнали информационна система в училища и детски градини. Радиосистема за известяване, през която пускаха на децата религиозни ислямски песни, за да им влияят психически.“ Проф. д-р Илин Савов – международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: „Според мен тепърва ще ставаме свидетели на каскадни ефекти от цялата война.“

Прогнозата на експертите – реакцията във виртуалния свят със сигурност ще бъде многопластова.