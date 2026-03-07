Възобновяват полетите от Дубай

Обединените арабски емирства съобщиха, че отменят всички полети от и до Дубай до второ нареждане. Съобщението дойде заради иранска ракетна атака.

По-рано тази сутрин беше съобщено за инцидент с паднали отломки след прихваната ракета в района на летището. Международните агенции съобщиха и за силни експлозии в столицата на ОАЕ, Абу Даби.

Минути по-късно националният превозвач "Емирейтс" съобщи, че полетите ще бъдат възобновени.

Очаква се българският национален превозвач да изпълни днес още един чартърен полет от Дубай, с който да прибере още 180 български туристи.

Предвижда се полетът да кацне в София тази вечер.