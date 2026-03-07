Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в София

218 бижутерийни изделия със знаци на търговски марки задържаха в навечерието на 8 март митническите служители на Териториална дирекция Митница София при проверка на пощенска пратка от Китай.

На 26 февруари служители на сектор „Митнически оперативен контрол“ в отдел „Митническо разузнаване и разследване“ при териториалната дирекция в София избират за проверка като рисков колет от Китай с тегло 10 кг. В придружаващите документи, представени пред митницата, стоките в пратката са описани като „Бижутерийна имитация от неръждаема стомана“, с изпращач китайско дружество до получател - фирма в България. При контролните действия митническите служители са установили 1218 гривни, пръстени, обеци и колиета с обозначения на две световноизвестни търговски марки.

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на права върху интелектуалната собственост стоките са задържани. За случая ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки, пише в съобщението.

Снимки: Агенция "Митници"