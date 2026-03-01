Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война

Страните членки на Европейския съюз призовават за максимална сдържаност и пълно спазване на международното право в иранския конфликт и в целия Близък изток, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, предаде Ройтерс.

„Призоваваме за максимална сдържаност, защита на цивилното население и пълно спазване на международното право, включително принципите на Устава на ООН и международното хуманитарно право“, се казва в изявление, разпространено от Калас от името на всички държави членки на ЕС.

ЕС ще засили своята военноморска мисия в региона на Залива, съобщи още Калас, предаде ДПА. Това изявление дойде след информации за няколко нападения по плавателни съдове в Оманския залив.