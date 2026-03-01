БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН

Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:37 мин.
кая калас предупреди целият близък изток загуби продължителна война
Страните членки на Европейския съюз призовават за максимална сдържаност и пълно спазване на международното право в иранския конфликт и в целия Близък изток, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, предаде Ройтерс.

„Призоваваме за максимална сдържаност, защита на цивилното население и пълно спазване на международното право, включително принципите на Устава на ООН и международното хуманитарно право“, се казва в изявление, разпространено от Калас от името на всички държави членки на ЕС.

ЕС ще засили своята военноморска мисия в региона на Залива, съобщи още Калас, предаде ДПА. Това изявление дойде след информации за няколко нападения по плавателни съдове в Оманския залив.

„Нашата военноморска мисия „Аспидес“ отчита рязко увеличение на исканията за защита и ние ще я подсилим с допълнителни кораби, за да укрепим морската сигурност в региона“, заяви Калас по време на видеоконферентна среща външните министри на ЕС.

„Прокситата на Иран трябва да останат извън конфликта. Заплахите срещу корабоплаването в Ормузкия проток са безразсъдни и трябва да спрат“, каза тя.

„Целият Близък изток може да загуби от продължителна война“, предупреди Калас.

#ударите срещу Иран #Кая Калас #ЕС

