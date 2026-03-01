Благородна мисия: Български лекари прегледаха двойки от Албания с репродуктивни проблеми

За втора поредна година български специалисти по репродуктивно здраве са в Албания, за да преглеждат безплатно двойки, които мечтаят да имат бебе. Прегледите се провеждат в град Корча и ще продължат три дни. Над 30 семейства ще бъдат консултирани и прегледани в рамките на инициативата. Тя е организирана от Фондация "Българска памет" и екипът на „Искам бебе“.

Всяка шеста двойка в Европа среща трудности със зачеването. В град Корча, където специалисти по асистирана репродукция липсват, десетки мъже и жени се записаха за прегледи при българските лекари.

Радина Велчева, основател на Фондация „Искам бебе“: "Една правилна диагноза навреме може да направи така, че желаното бебе да се появи много по-бързо. Още повече, ако възрастта нараства и в продължение на шест месеца до една година не се случва желаното бебе."

Специалистите съветват жените да родят първото си дете до 30-годишна възраст.

Д-р Георги Николов, специалист по асистирана репродукция: "И жените, и мъжете, периодично, и дори в по-млада възраст, биха могли да си правят някои скринингови изследвания, за да знаят какъв е евентуално техният репродуктивен потенциал, защото дори и млади жени, на възраст 28-30 години, могат да имат изчерпан яйчников резерв."

В Корча двойките имат възможност да разговарят и с психолога на фондация „Искам бебе“, която също е преминала през инвитро процедури.

Венислава Гарсия, психолог: "Едното ми дете е трудно заченато с шест инвитро процедури. Когато тялото емоционално не е готово и е в депресивно състояние, много е трудно това да се случи."

Борбата с демографската криза и репродуктивното здраве е кауза на Фондация "Българска памет" вече две десетилетия.

Александър Петров, Фондация "Българска памет": "Благодарение на пряка намеса, финансова от наша страна, персонално д-р Врабевски, вече са родени 46 деца, едното от децата е от Северна Македония. Две са на път, очакваме да се родят в Корча."

В болницата, където се извършват прегледите на двойките с репродуктивни проблеми, беше засадено маслиново дърво, на което ще бъде поставяна по една бяла лента за всяко родено бебе.