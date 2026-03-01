БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща...
Чете се за: 06:17 мин.
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН

Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Запази
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Посланиците и външните министри на ЕС провеждат днес в Брюксел извънредни разговори заради войната в Иран. Изтеглянето на европейските граждани от региона е сред основните въпроси в разговорите. Европейски лидери коментираха и смъртта на аятолах Али Хаменей.

Видеоконферентната връзка на министрите на външните работи продължава и в този момент. Сред най-важните въпроси е изтеглянето на хилядите блокирани европейци, които са в региона заради стотиците прекратени полети. Притесненията на европейските лидери са, че може да се стигне и до по-нататъчна ескалация на напрежението, което застрашава живота на европейците там. Европейските лидери коментираха, че смъртта на аятолах Хаменей може да доведе до нова ера в Иран и свобода за иранските граждани.

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността: "Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в историята на Иран. Какво предстои е несигурно. Но сега има открит път към един различен Иран, такъв, в който неговият народ може да има по-голяма свобода. В контакт съм с партньори, включително тези в региона, които понасят най-голямата тежест от военните действия на Иран, за да се намерят практически стъпки за деескалация.“

Утре германският канцлер Фридрих Мерц заминава за Вашингтон. Той ще бъде първият европейски лидер, който ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп след началото на атаките.

#ударите срещу Иран #Близкия изток #Брюксел #ЕС

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:15 мин.
По света
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
9 демонстранти бяха застреляни пред американското консулство в...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Политически критики: Част от партиите са недоволни от действията на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ