Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток

Посланиците и външните министри на ЕС провеждат днес в Брюксел извънредни разговори заради войната в Иран. Изтеглянето на европейските граждани от региона е сред основните въпроси в разговорите. Европейски лидери коментираха и смъртта на аятолах Али Хаменей.

Видеоконферентната връзка на министрите на външните работи продължава и в този момент. Сред най-важните въпроси е изтеглянето на хилядите блокирани европейци, които са в региона заради стотиците прекратени полети. Притесненията на европейските лидери са, че може да се стигне и до по-нататъчна ескалация на напрежението, което застрашава живота на европейците там. Европейските лидери коментираха, че смъртта на аятолах Хаменей може да доведе до нова ера в Иран и свобода за иранските граждани.

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността: "Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в историята на Иран. Какво предстои е несигурно. Но сега има открит път към един различен Иран, такъв, в който неговият народ може да има по-голяма свобода. В контакт съм с партньори, включително тези в региона, които понасят най-голямата тежест от военните действия на Иран, за да се намерят практически стъпки за деескалация.“

Утре германският канцлер Фридрих Мерц заминава за Вашингтон. Той ще бъде първият европейски лидер, който ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп след началото на атаките.