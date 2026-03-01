БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН

Кая Калас определи смъртта на Али Хаменей като "решаващ момент в иранската история"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Запази
Кая Калас определи смъртта на Али Хаменей като "решаващ момент в иранската история"

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас определи смъртта на върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей като "решаващ момент в иранската история".

"Не е ясно какво следва. Дали сега се отваря път към един различен Иран, в който неговият народ може да гради по-голяма свобода", написа Калас в социалната мрежа Екс.

"Поддържам контак с партньори, включително и в региона, които понасят най-тежките последствия от военните действия на Иран, за да намерим практически мерки за деескалация", посочи ръководителката на европейската дипломация.

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен днес заяви, че е разговаряла с краля на йорданския крал Абдула Втори и че Европа е "изцяло солидарна" с Йордания след предприети от Иран ответни удари.

"След като Хаменей вече го няма, надеждата за народа на Иран се възроди. Трябва да гарантираме, че бъдещето е тяхно и те сами ще го определят", написа Фон дер Лайен в Екс. "В същото време този момент създава реална опасност от нестабилност, която може да вкара региона в спирала на насилие", предупреди председателката на ЕК.

#ударите срещу Иран # Урсула фон дер Лайен #Кая Калас #Европа

Водещи новини

Много българи остават блокирани в Близкия изток
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Алиреза Арафи е определен за временен върховен лидер на Иран Алиреза Арафи е определен за временен върховен лидер на Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ) Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Николай Младенов от ОАЕ: Безопасността на хората е осигурена по...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Руският президент Путин нарече смъртта на иранския аятолах...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Критики към служебната власт след заседанието на Съвета по сигурността
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Оливия Дийн триумфира на наградите "Брит" с четири статуетки
Чете се за: 04:52 мин.
Още
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ