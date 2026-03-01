Кая Калас определи смъртта на Али Хаменей като "решаващ момент в иранската история"
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас определи смъртта на върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей като "решаващ момент в иранската история".
"Не е ясно какво следва. Дали сега се отваря път към един различен Иран, в който неговият народ може да гради по-голяма свобода", написа Калас в социалната мрежа Екс.
"Поддържам контак с партньори, включително и в региона, които понасят най-тежките последствия от военните действия на Иран, за да намерим практически мерки за деескалация", посочи ръководителката на европейската дипломация.
Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен днес заяви, че е разговаряла с краля на йорданския крал Абдула Втори и че Европа е "изцяло солидарна" с Йордания след предприети от Иран ответни удари.
"След като Хаменей вече го няма, надеждата за народа на Иран се възроди. Трябва да гарантираме, че бъдещето е тяхно и те сами ще го определят", написа Фон дер Лайен в Екс. "В същото време този момент създава реална опасност от нестабилност, която може да вкара региона в спирала на насилие", предупреди председателката на ЕК.
