БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН

Техеран потвърди смъртта на Али Хаменей, размяната на удари продължава

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:52 мин.
Запази

Съветът за сигурност на ООН призова за деескалация

Техеран потвърди смъртта на Али Хаменей, размяната на удари продължава
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е мъртъв. Това потвърдиха иранските държавни медии след като късно снощи САЩ и Израел съобщиха, че Хаменей най-вероятно е загинал.

Президентът Масуд Пезешкиан е жив и здрав и е в безопасност. Това съобщиха от президентската администрация. Освен Хаменей е ликвидирано и цялото военното командване на Иран.

Техеран обеща "опустошителен отговор" след новината за смъртта на върховния си лидер. Експлозии отекнаха тази сутрин в Дубай и Доха, ударено е пристанище в Оман. В Дубай се съобщава за двама ранени, след като отломки от дронове са паднали върху две къщи. Международното летище на Дубай, емблематичният хотел Бурж ал Араб и луксозният изкуствен остров са претърпели щети.

Сирени прозвучаха в Тел Авив и Йерусалим. В пост в "Трут соушъл" американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ако иранските атаки продължат, Ислямската република ще бъде ударена със сила, невиждана до този момент.

Нови мощни експлозии имаше в Техеран тази сутрин, а израелските военни съобщиха, че атакуват сърцето на иранската столица.

Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е мъртъв. Това обявиха иранските държавни медии, след като късно снощи САЩ и Израел съобщиха, че Хаменей най-вероютно е загинал. Иран обеща "опустошителен отговор".

Експлозии отекнаха тази сутрин в Дубай и Доха, ударено е пристанище в Оман, сирени прозвучаха в Тел Авив и Йерусалим. В пост в "Трут соушъл" американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ако иранските атаки продължат, Ислямската република ще бъде ударена с мощ, невиждана до този момент. Ирански медии съобщиха и за нови силни експлозии в Техеран.

"Негово Преосвещенство аятолах Сейед Али Хосейни Хаменей, в стремежа си да защити свещеното светилище на Ислямската република Иран, изпи сладката, чиста чаша на мъченичеството и се присъедини към Върховното небесно царство."

Така през сълзи говорителите на държавните медии в Техеран оповестиха смъртта на 86-годишният върховен лидер на Ислямската република Али Хаменей, ден след като резиденцията му в Техеран беше срината със земята. Хиляди иранци се стекоха по улиците на иранската столица, за да изразят скръбта си от загубата на върховния си лидер. В страната е обявен тридневен траур.

Американският президент Доналд Тръмп приветства края на режима на върховния ирански лидер.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв. Това е справедливост не само за народа на Иран, но и за всички велики американци и хората от много страни по света, които са били убити или осакатени от Хаменей и неговата банда кръвожадни бандити."

При ударите са били убити и други висши ирански военни. Сред тях e началникът на генералния щаб на иранските въоръжени сили генерал-майор Абдулрахим Мусави, политическият съветник на Хаменей Али Шамкани, както и министърът на отбраната Азиз Насирзаде и командващият Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Пакпур.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран се е готвил за всички възможни сценарии, включително и за периода след евентуална кончина на върховния лидер.

Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент: "Казвам много откровено и ясно на тези двама мръсни престъпници, Нетаняху и Тръмп, на техните приятели и агенти: Вие пресякохте нашите червени линии и трябва да платите цената за това."

Тръмп контрира.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Иран току-що заяви, че ще удари много силно днес, много по-силно отколкото досега. По-добре да не го правят, защото ако го направят, ние ще ударим със сила, невиждана досега."

Докато размяната на удари продължава, Техеран изпълни и друга своя закана - да блокира корабоплаването в Ормузкия проток, най-важният маршрут за пренос на петрол в света от големите производители в Персийския залив. Заради опасността от разрастване на конфликта в района на целия Близък изток, Съвета за сигурност на ООН се събра на спешно заседание късно снощи. Генералният секретар Антонио Гутериш призова за спешна деескалация.

#ударите срещу Иран #САЩ #Иран #Израел

Водещи новини

Техеран потвърди смъртта на Али Хаменей, размяната на удари продължава
Техеран потвърди смъртта на Али Хаменей, размяната на удари продължава
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Много българи остават блокирани в Близкия изток Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:35 мин.
По света
МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в моето сърце DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в моето сърце
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Николай Попов чрез своето гражданско движение "Сияние"...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Иван Христанов: Няма непосредствена заплаха за България
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Българският патриарх Даниил за кризата в Близкия изток: Ужасно е,...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
"Битка след битка" спечели голямата награда на Гилдията...
Чете се за: 02:57 мин.
Още
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ