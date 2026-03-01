Техеран потвърди смъртта на Али Хаменей, размяната на удари продължава

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е мъртъв. Това потвърдиха иранските държавни медии след като късно снощи САЩ и Израел съобщиха, че Хаменей най-вероятно е загинал.

Президентът Масуд Пезешкиан е жив и здрав и е в безопасност. Това съобщиха от президентската администрация. Освен Хаменей е ликвидирано и цялото военното командване на Иран.

Техеран обеща "опустошителен отговор" след новината за смъртта на върховния си лидер. Експлозии отекнаха тази сутрин в Дубай и Доха, ударено е пристанище в Оман. В Дубай се съобщава за двама ранени, след като отломки от дронове са паднали върху две къщи. Международното летище на Дубай, емблематичният хотел Бурж ал Араб и луксозният изкуствен остров са претърпели щети.

Сирени прозвучаха в Тел Авив и Йерусалим. В пост в "Трут соушъл" американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ако иранските атаки продължат, Ислямската република ще бъде ударена със сила, невиждана до този момент.

Нови мощни експлозии имаше в Техеран тази сутрин, а израелските военни съобщиха, че атакуват сърцето на иранската столица.

"Негово Преосвещенство аятолах Сейед Али Хосейни Хаменей, в стремежа си да защити свещеното светилище на Ислямската република Иран, изпи сладката, чиста чаша на мъченичеството и се присъедини към Върховното небесно царство."

Така през сълзи говорителите на държавните медии в Техеран оповестиха смъртта на 86-годишният върховен лидер на Ислямската република Али Хаменей, ден след като резиденцията му в Техеран беше срината със земята. Хиляди иранци се стекоха по улиците на иранската столица, за да изразят скръбта си от загубата на върховния си лидер. В страната е обявен тридневен траур.

Американският президент Доналд Тръмп приветства края на режима на върховния ирански лидер.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв. Това е справедливост не само за народа на Иран, но и за всички велики американци и хората от много страни по света, които са били убити или осакатени от Хаменей и неговата банда кръвожадни бандити."

При ударите са били убити и други висши ирански военни. Сред тях e началникът на генералния щаб на иранските въоръжени сили генерал-майор Абдулрахим Мусави, политическият съветник на Хаменей Али Шамкани, както и министърът на отбраната Азиз Насирзаде и командващият Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Пакпур.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран се е готвил за всички възможни сценарии, включително и за периода след евентуална кончина на върховния лидер.

Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент: "Казвам много откровено и ясно на тези двама мръсни престъпници, Нетаняху и Тръмп, на техните приятели и агенти: Вие пресякохте нашите червени линии и трябва да платите цената за това."

Тръмп контрира.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Иран току-що заяви, че ще удари много силно днес, много по-силно отколкото досега. По-добре да не го правят, защото ако го направят, ние ще ударим със сила, невиждана досега."

Докато размяната на удари продължава, Техеран изпълни и друга своя закана - да блокира корабоплаването в Ормузкия проток, най-важният маршрут за пренос на петрол в света от големите производители в Персийския залив. Заради опасността от разрастване на конфликта в района на целия Близък изток, Съвета за сигурност на ООН се събра на спешно заседание късно снощи. Генералният секретар Антонио Гутериш призова за спешна деескалация.