ИЗВЕСТИЯ

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Съветът за сигурност на ООН заседава извънредно заради напрежението в Близкия изток

Десислава Апостолова
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Съветът за сигурност на ООН заседава тази вечер извънредно заради ескалацията на напрежението в Близкия изток. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че ударите на Израел и САЩ срещу Иран и последвалите ответни удари от страна на Техеран подкопават международния мир и сигурност.

Посланиците на страните от ЕС ще заседават извънредно утре, за да обсъдят ситуацията. Редица европейски лидери призоваха за сдържаност. Канада подкрепи американските действия, Русия защити Иран.

Киър Стармър - министър-председател на Великобритания: "Жизненоважно е да предотвратим по-нататъшна ескалация и да се върнем към дипломатически процес. Искаме да видим мир и сигурност, както и защита на живота на гражданите. Иран може да сложи край на това сега. Те трябва да се въздържат от по-нататъшни удари, да се откажат от оръжейните си програми и да прекратят ужасяващото насилие и репресии срещу иранския народ, който заслужава правото да определя собственото си бъдеще."

Мария Захарова - говорител на руското външно министерство: "Това е предварително планиран и непровокиран акт на въоръжена агресия срещу суверенна и независима държава-членка на ООН, в нарушение на основните принципи и норми на международното право. Също толкова осъдителен е фактът, че атаките се извършват под прикритието на подновени преговори, уж насочени към осигуряване на дългосрочно нормализиране на ситуацията около Ислямската република."

#удари срещу Иран #Съветът за сигурност на ООН #САЩ

