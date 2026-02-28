Съветът за сигурност на ООН заседава извънредно заради напрежението в Близкия изток

Съветът за сигурност на ООН заседава тази вечер извънредно заради ескалацията на напрежението в Близкия изток. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че ударите на Израел и САЩ срещу Иран и последвалите ответни удари от страна на Техеран подкопават международния мир и сигурност.
Посланиците на страните от ЕС ще заседават извънредно утре, за да обсъдят ситуацията. Редица европейски лидери призоваха за сдържаност. Канада подкрепи американските действия, Русия защити Иран.
Киър Стармър - министър-председател на Великобритания: "Жизненоважно е да предотвратим по-нататъшна ескалация и да се върнем към дипломатически процес. Искаме да видим мир и сигурност, както и защита на живота на гражданите. Иран може да сложи край на това сега. Те трябва да се въздържат от по-нататъшни удари, да се откажат от оръжейните си програми и да прекратят ужасяващото насилие и репресии срещу иранския народ, който заслужава правото да определя собственото си бъдеще."
Мария Захарова - говорител на руското външно министерство: "Това е предварително планиран и непровокиран акт на въоръжена агресия срещу суверенна и независима държава-членка на ООН, в нарушение на основните принципи и норми на международното право. Също толкова осъдителен е фактът, че атаките се извършват под прикритието на подновени преговори, уж насочени към осигуряване на дългосрочно нормализиране на ситуацията около Ислямската република."