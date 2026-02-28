Съветът за сигурност на ООН заседава извънредно заради напрежението в Близкия изток

Съветът за сигурност на ООН заседава тази вечер извънредно заради ескалацията на напрежението в Близкия изток. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че ударите на Израел и САЩ срещу Иран и последвалите ответни удари от страна на Техеран подкопават международния мир и сигурност.

Посланиците на страните от ЕС ще заседават извънредно утре, за да обсъдят ситуацията. Редица европейски лидери призоваха за сдържаност. Канада подкрепи американските действия, Русия защити Иран.