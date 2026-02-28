БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Служебният премиер: Няма промяна в степента на бойна готовност на въоръжените ни сили (ОБЗОР)

Николай Минков
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Снимка: БТА
Пряка военна опасност за страната ни няма. Това съобщи служебният премиер Андрей Гюров след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Със заповед на служебния външен министър е разкрит денонощен кризисен щаб. В Съвета се включиха освен шефовете на службите и министрите на външните работи, на вътрешните работи, на отбраната, на електронното управление и на финансите.

Близо три часа продължи Съветът по сигурността в МС, свикан от служебния премиер Андрей Гюров заради войната в Близкия изток. Пряка заплаха за сигурността на България няма. Не се налага повишаване на бойната готовност на Въоръжените сили. Външното министерство подготвя евакуационни планове за всички нуждаещи се да напуснат региона на конфликта, а те по изчисления на дипломатическото ни ведомство са около 11 000 наши сънародници.

Правителството следи ситуацията в реално време, заяви служебният премиер.

Андрей Гюров – служебен министър-председател: „Основният ни приоритет в този момент е гарантирането на националната ни сигурност и безопасността на българските граждани в региона."

Няма пряка опасност от въвличане на страната ни в конфликта.

"Въз основа на докладите на службите за сигурност и Министерството на отбраната към този час няма директна военна опасност за територията на Република България. Искам категорично да заявя, че страната ни не е част и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция. Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия и няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили.“

Не са застрашени и военните обекти, които българската армия ползва съвместно с американската – като база „Ново село“, летищата „Граф Игнатиево“ и „Безмер“, както и логистичната база „Айтос“.

Атанас Запрянов – служебен министър на отбраната: „Не можем да бъдем пряка цел за Иран, тъй като няма ударни средства нито в "Ново село", нито в "Граф Игнатиево", нито в останалите обекти, които да бъдат използвани или планирани за използване в тази операция. Тъй като ние не участваме в нея, смятаме, че не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно с военни средства.“

Няма заплахи и за цивилната инфраструктура. По повод десетте американски военни самолета, които от седмица са на летище „Васил Левски“ в София, Запрянов отрече те да се използват в операцията.

Атанас Запрянов – служебен министър на отбраната: „Те са тук за учение. Няма искане за промяна на техния статут.“

Във Външното министерство вече работи денонощен кризисен щаб.

Надежда Нейнски – служебен министър на външните работи: „Общо приблизително пребиваващите български граждани в района на конфликта са 11 400. Към момента посолствата ни в Техеран, Тел Авив и Бейрут оценяват, че не е необходима евакуация на личния състав и членовете на семействата им, но имаме готовност във всеки един момент да реагираме. Разполагаме с подробен план – колко души, през кои гранични контролно-пропускателни пунктове, кои по въздушен, кои по воден и кои по сухопътен транспорт.“

Гюров увери, че има резерви от горива у нас, ако Ормузкият проток бъде затворен за петролни танкери.

Андрей Гюров – служебен министър-председател: „Нашите служби събират тази информация и ние сме информирани. Това е един от рисковете, които сме идентифицирали и наблюдаваме внимателно. При нарушение на трафика през Ормузкия пролив ще има естествено забавяне на доставките и се очаква краткосрочен инфлационен ефект. Наблюдаваме внимателно ситуацията, за да реагираме. Към момента знаем, че в „Нефтохим“ има запаси на почти 100-процентови нива, така че за следващите месеци доставките на горива към българските граждани са осигурени.“

Постоянно се следи и за потенциален миграционен натиск, като граничните служби са в повишена бдителност.

#Съвет по сигурността към МС #Андрей Гюров

