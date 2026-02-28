Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток, съобщават от пресцентъра на държавния глава Илияна Йотова.

"Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток", се посочва в позиция, изпратена до медиите.

Президентът в качеството на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили е в постоянен контакт със съответните български институции и органи за сигурност. Редовно получава необходимите доклади и предложения и в зависимост от развитието на обстановката предприема и ще предприема съответните действия, съгласно законите на Република България.