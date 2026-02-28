БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Румен Радев: Тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата

Чете се за: 00:40 мин.
У нас
румен радев българия амбицията участва активно развитието дигиталната свързаност
Изключително тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата при разрешаването на международни спорове. Това написа във Фейсбук Румен Радев - президент на България от 2017 до 2026 г.

"Надявам се разумът да надделее и възможно най-скоро военните действия в Близкия изток да бъдат преустановени. Една разрушителна война в региона представлява огромна заплаха за международния мир и сигурност, особено за Европа. Каквито и да са противоречията в региона, те би трябвало да бъдат разрешени със средствата на дипломацията."

#удари срещу Иран #напрежение в Близкия изток #Румен Радев

Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток
Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток
Управителят на БНБ: Устойчивостта на икономическата динамика в настоящата среда изисква стабилна политическа рамка Управителят на БНБ: Устойчивостта на икономическата динамика в настоящата среда изисква стабилна политическа рамка
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на туризма следи обстановката в Близкия изток и е в контакт с туроператорите Министерството на туризма следи обстановката в Близкия изток и е в контакт с туроператорите
Чете се за: 01:32 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Чете се за: 04:22 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
"Възраждане" настоява да присъства с представител на Съвета за сигурност "Възраждане" настоява да присъства с представител на Съвета за сигурност
Чете се за: 01:47 мин.

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:57 мин.
По света
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мохамед Халаф: Прокситата на Иран очакват какво ще каже аятолах...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
