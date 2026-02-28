БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Бивш взводен командир от армията на Израел за операцията в Иран: Разчита се основно на иранския народ, страдал от режима на Хаменей

Чете се за: 02:45 мин.
По света
Ще успее ли израелската защита да издържи на иранските удари и разчетена ли е реакцията на обществото при тези действия на премиера Бенямин Нетаняху?

Темата коментира в предавенето "Говори сега" Николай Гълъбов, бивш взводен командир от армията на Израел и председател на Федерацията на ционистите в България.

Съобщава се за 125 ракети на територията на Израел.

"Има пряко попадение в централната част на Тел Авив. В среда на война това са нормални процеси. Израел е готов за тези ракети. Израел, както знаете от сутринта е в пълна мобилизация. Всички евакуационни щабове и извънредни щабове работят добре. Хората са добре инструктирани. Хората вече имат опит. Изтеглят се в бункерните помещения. Стоят до оттеглянето на алармата и на всичките опасности, които са към Израел."

Гълъбов е категоричен, че операцията е сериозен морален удар върху режима на аятолах Хаменей.

"Диверсионни групи и всякакви такива оперативни специални части във всяка една война се подготвят. Кога ще влязат и дали ще влязат, това е вече въпрос на военния план, който е разработен. До момента, по мои информации, това, което аз мисля, ще случи само изцяло въздушна операция за изцяло елиминиране на противовъздушно отбрана и въздушни сили на Иран. До момента има информация, че рад 50% вече се извън строя. В момента, в който се постигне пълно елиминиране, тогава вече може да се правят и всякакви други планове, каква друга намеса ще има. Ще се разчита основно изцяло на иранския народ и на хората, които се намират в Иран, на кюрдски военни подразделения, на хора, които пряко са страдали години от този режим. И с тази въздушна атака трябва просто да им се даде един знак и те да се включат. Както знаете, елиминиран е командирът на армията на Иран. Има информация, че и Хаменей е пострадал. Не е потвърдена, но сериозно се говори по темата. Всичкото това, разбира се, ще удари върху морала на иранската армия."

Вижте целия разговор във видеото

