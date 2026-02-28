БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след удара срещу Иран

У нас
атанас запрянов стрелба военния полигон сливница причинила пожара костинброд
Снимка: БТА
Няма директна военна опасност за България след удара срещу Иран, каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Днес на Съвета на сигурност ще бъдат обсъдени въпросите, свързани с евакуацията на българските граждани оттам,каза още военният министър.

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "България не е част и не е страна въобще по провеждането на подобна операция в Иран, ние няма да привеждаме въоръжените сили в никаква по-висока степен на бойна готовност. Не се налага, но днес ще има Съвет по сигурността при министър- председателя, на който ще трябва да обсъдим въпроси, свързани и с евакуацията на българските граждани, имаме дипломатически представителства там. Да, тук имаме разположени на наша територия американски въоръжени сили, първо Ново село, това е съоръжение със съвместно използване между България и САЩ, там се намира и бойната група на Алианса и за тренировката самолетите C 130 десет броя, които са базирани на летището в София. И тези въпроси ще ги обсъдим. Засега мога да кажа, че няма някаква опасност, директна опасност, военна опасност за територията на нашата страна."

# Атанас Запрянов #САЩ #удари #Иран #Израел

