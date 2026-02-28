БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израелският министърът на отбраната Израел Кац: Предприехме превантивна атака срещу Иран, за да премахнем заплахите за Израел

Чете се за: 04:20 мин.
По света
израелският министърът отбраната израел кац предприехме превантивна атака иран премахнем заплахите израел
Израел заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран, предадоха световните агенции. Израел и Иран водиха 12-дневна война през юни. Сега новата атака идва след многократни предупреждения от страна на САЩ и Израел, че ще нанесат нов удар по Иран, ако Иран продължи с ядрената и балистичната си ракетна програма.

„Държавата Израел предприе превантивна атака срещу Иран, за да премахне заплахите за Държавата Израел“, заяви израелският министърът на отбраната Израел Кац, без да навлиза в детайли за естеството на заплахите.

В Техеран на различни места отекнаха експлозии. Според Асошиейтед прес една от експлозиите е била в близост до канцеларията на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Същевременно в Израел отекнаха сирени. Израелски военни казаха, че така наречената "проактивна тревога цели да подготви хората за евентуални ракети, които биха могли да бъдат изстреляни към Израел".

Властите на Израел обявиха, че училищата ще останат затворени днес. Хората са призовани да работят дистанционно. А събиранията на обществени места в Израел са забранени.

Израелското въздушно пространство беше затворено за граждански полети, съобщава световните агенции

Според американски официален източник, цитиран от Асошиейтед прес, САЩ участват в ударите, които Израел нанася по Иран. Подобно твърдение прави и иранската агенция Фарс.

Според агенциите Фарс и Франс прес естеството на взривовете в Техеран показва, че става дума за ракетни атаки. Ударите са по северните и източните части на Техеран.

Фарс съобщава, че иранското въздушно пространство също е затворено.

Новината за превантивната атака на Израел срещу Иран идва след като САЩ и Иран подновиха преговорите през февруари в опит да разрешат десетилетния спор относно иранската ядрена и балистична програма чрез дипломация и да предотвратят заплахата от военна конфронтация, която може да дестабилизира региона. Израел обаче настоява всяко споразумение между САЩ и Иран да включва демонтиране на цялата ядрена инфраструктура на Техеран, а не само спиране на процеса на обогатяване на уран, и оказва натиск върху Вашингтон да включи въпроса за ограничения върху иранската ракетна програма в преговорите. Иран заяви, че е готов да обсъди ограничения върху ядрената си програма в замяна на премахване на санкциите, наложени му досега, но изключи обвързването на въпроса с ракетите.

Техеран също така заяви, че ще се защитава срещу всяка атака. Той предупреди съседните държави, които приемат американски войски, че ще предприеме действия срещу американски бази, ако Вашингтон нанесе удар по Иран.

През юни САЩ се присъединиха към израелска военна кампания срещу ирански ядрени съоръжения – най-пряката американска военна намеса досега срещу Ислямската република. В отговор Техеран изстреля ракети към американската военновъздушна база в Катар, която е най-голямата подобна база в Близкия изток.

Западните сили предупреждават, че иранската програма за балистични ракети застрашава регионалната стабилност и би могла да послужи за носител на ядрени оръжия, ако бъде развита. Техеран отрича да се стреми към създаване на атомна бомба.

