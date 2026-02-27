БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР с препоръки за българските граждани в региона на Близкия изток

Чете се за: 01:20 мин.
У нас
мвнр българия изразява безпокойство отклоненията скопие европейския консенсус 2022
Във връзка с динамично развиващата се обстановка по сигурността в региона на Близкия изток, от МВнР съветват всички български граждани, пребиваващи в региона, да следят ситуацията и да следват стриктно препоръките на местните власти.

Препоръчваме българските граждани да се въздържат от предприемане на пътувания в региона. Българските граждани, които в момента се намират краткосрочно в Близкия изток, да обмислят възможността за напускане при необходимост посредством наличните към момента пътнически полети или други начини, информират от ведомството.

МВнР препоръчва на българските граждани в региона да се регистрират в рубриката "Пътувам за, използвайки бутона "Пътувам за" в горния десен ъгъл на настоящата уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo, с цел оказване на навременно и адекватно съдействие при необходимост.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": ‪+359 2 948 24 04; ‪+359 2 971 38 56, ‪+359 893 339 616 или на имейл: crisis@mfa.bg.

