Нов кръг преговори между Иран и САЩ в Женева

Преговорите между САЩ и Иран се подновяват в Женева. Техеран трябва да е подготвил отговор на искането на Вашингтон за прекратяване на иранската ядрена програма.

Според американски и израелски източници, Иран може да предложи половината от обогатения до 60% уран да бъде прехвърлен в трета страна, а останалата част да бъде разредена на иранска територия. В замяна Техеран може да поиска да бъдат премахнати икономическите санкции.

Преговорите ще се водят на фона на внушително американско военно присъствие в Близкия Изток и предупреждението на американския президент, че ако няма споразумение, ще бъдат нанесени удари срещу Иран.