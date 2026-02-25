Жена загина при пожар в Първомай - близките се съмняват, че палежът е умишлен

Млада жена загина след пожар в първомайския квартал „Дебър“. Близките се съмняват, че тя е била залята с бензин и запалена от мъжа, с който е живяла на семейни начала. Инцидентът е станал на 19 февруари, а по случая е образувано досъдебно производство.

По данни от пожарната инцидентът е станал при опит на мъжа, с който 27-годишната Добромира е живеела, да запали печка на твърдо гориво с туба с бензин. Течността обаче внезапно се възпламенила и той хвърлил тубата в банята, където в този момент се намирала жената. Тя получила тежки изгаряния и била настанена в пловдивска болница, където по-късно починала.

Асен Асенов – зет на пострадалата жена: "Този човек я запали, според нас, умишлено… и е на свобода още. Искаме просто справедливост. Ние разполагаме с видеоклип. Тя се е борила за живота си в банята… Той казва, че не я е видял в банята." Ради Иванов – баща на пострадалата жена: " Аз като влезнах там в двора, видях дъщерята и аз я попитах какво стана, какво стана, тя ми каза само това: „Нищо не разбрах, нищо не разбрах.“. И линейката дойде, аз я качих и последните ѝ думи бяха: „Гледайте ми децата.“

Близките твърдят, че жената и двете ѝ деца са били системно тормозени от мъжа.

Ради Иванов – баща на пострадалата жена: "Той я тормозеше постоянно. Не можех насила да я задържа, днеска я гонеше, идваше бита, на другия ден пак се прибираше, той я използваше за заеми, за пари."

Асен Асенов – зет на пострадалата жена: "Преди два месеца, преди Коледа, отивах там. Искаше да я бие с кол. Децата тормозеше. Искахме да подадем жалба, искахме да го разкараме оттук, но тя каза: „Ако ме обичате, няма да се месите!“

Добромира е работела по младежка програма към Бюрото по труда в общината.

Стефан Геновски – кметски наместник на кв. „Дебър“: "Никога не сме я виждали в такова състояние, което споделят близките. Не се е оплаквала да има семейни проблеми или някакъв такъв тип. Не е споделяла, тя беше затворен човек, добродушен, не споделяше почти нищо."

От Районната прокуратура в Пловдив заявиха, че събраните до момента доказателства не показват умишлени действия, а неправилно боравене със силно запалима течност при опит за запалване на стара печка на дърва. При тях не са постъпвали и сигнали за домашно насилие над 27-годишната жена.