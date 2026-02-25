БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за...
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Насар бе избран за "Спортист на...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жена загина при пожар в Първомай - близките се съмняват, че палежът е умишлен

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази
жена загина пожар първомай близките съмняват палежът умишлен
Слушай новината

Млада жена загина след пожар в първомайския квартал „Дебър“. Близките се съмняват, че тя е била залята с бензин и запалена от мъжа, с който е живяла на семейни начала. Инцидентът е станал на 19 февруари, а по случая е образувано досъдебно производство.

По данни от пожарната инцидентът е станал при опит на мъжа, с който 27-годишната Добромира е живеела, да запали печка на твърдо гориво с туба с бензин. Течността обаче внезапно се възпламенила и той хвърлил тубата в банята, където в този момент се намирала жената. Тя получила тежки изгаряния и била настанена в пловдивска болница, където по-късно починала.

Асен Асенов – зет на пострадалата жена: "Този човек я запали, според нас, умишлено… и е на свобода още. Искаме просто справедливост. Ние разполагаме с видеоклип. Тя се е борила за живота си в банята… Той казва, че не я е видял в банята."

Ради Иванов – баща на пострадалата жена: " Аз като влезнах там в двора, видях дъщерята и аз я попитах какво стана, какво стана, тя ми каза само това: „Нищо не разбрах, нищо не разбрах.“. И линейката дойде, аз я качих и последните ѝ думи бяха: „Гледайте ми децата.“

Близките твърдят, че жената и двете ѝ деца са били системно тормозени от мъжа.

Ради Иванов – баща на пострадалата жена: "Той я тормозеше постоянно. Не можех насила да я задържа, днеска я гонеше, идваше бита, на другия ден пак се прибираше, той я използваше за заеми, за пари."

Асен Асенов – зет на пострадалата жена: "Преди два месеца, преди Коледа, отивах там. Искаше да я бие с кол. Децата тормозеше. Искахме да подадем жалба, искахме да го разкараме оттук, но тя каза: „Ако ме обичате, няма да се месите!“

Добромира е работела по младежка програма към Бюрото по труда в общината.

Стефан Геновски – кметски наместник на кв. „Дебър“: "Никога не сме я виждали в такова състояние, което споделят близките. Не се е оплаквала да има семейни проблеми или някакъв такъв тип. Не е споделяла, тя беше затворен човек, добродушен, не споделяше почти нищо."

От Районната прокуратура в Пловдив заявиха, че събраните до момента доказателства не показват умишлени действия, а неправилно боравене със силно запалима течност при опит за запалване на стара печка на дърва. При тях не са постъпвали и сигнали за домашно насилие над 27-годишната жена.

#опит за убийство #първомай

Последвайте ни

ТОП 24

Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
1
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
4
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
5
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
6
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Регионални

Турист от Нидерландия загина при спускане над Банско
Турист от Нидерландия загина при спускане над Банско
Бус с ученици катастрофира в столичен квартал Бус с ученици катастрофира в столичен квартал
Чете се за: 00:22 мин.
Отравяне с антифриз е най-вероятната причина за смъртта на лешоядите в Котленско Отравяне с антифриз е най-вероятната причина за смъртта на лешоядите в Котленско
Чете се за: 01:35 мин.
Първите щъркели се появиха над Бургас Първите щъркели се появиха над Бургас
Чете се за: 00:55 мин.
Праисторическият комплекс "Провадия - Солницата" получи Знака за европейско наследство за 2025 г. Праисторическият комплекс "Провадия - Солницата" получи Знака за европейско наследство за 2025 г.
Чете се за: 01:02 мин.
Започна изграждането на първото общинско училище в "Студентски град" Започна изграждането на първото общинско училище в "Студентски град"
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението й
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР) Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
Спорт
Министър Христанов: Трябва да се засили граничния контрол заради...
Чете се за: 03:32 мин.
Политика
След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ