Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще бъде най-голямата победа на изборите

Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите. Затова моят призив към всички българи е: Гласувайте! С тези думи министър-председателят Андрей Гюров се обърна в началото на днешното редовно заседание на Министерския съвет към българските граждани и посочи, че когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си, съобщиха от правителствената пресслужба.

Премиерът беше категоричен, че когато много хора гласуват, малцинството, което се опитва да изкриви демокрацията, губи влиянието си. Масовото участие ще бъде най-голямата победа на изборите, заяви още Гюров.

Министър-председателят припомни, че в края на миналата година стотици хиляди български граждани излязоха по улиците и площадите в цялата страна, отказвайки да приемат, че властта е средство за употреба на малцина, че закони могат да се гласуват за 26 секунди без обсъждане и че справедливостта е функция от връзки и зависимости. Изборите са пряк отговор на този граждански глас, отбеляза Гюров.

Премиерът Андрей Гюров увери, че служебният кабинет няма да участва в предстоящата предизборна кампания. Ние нямаме кандидати и листи, но имаме дълг: да гарантираме, че всеки български гражданин ще може да упражни правото си на глас свободно, спокойно и по правилата, заяви Гюров.

Министър-председателят акцентира върху последователните действия на правителството по организацията на честен вот. В ход са операции на МВР срещу купуването и продаването на гласове. Държавата въведе ясни стандарти в изборния процес. Слага се край на тъмните стаички и се въвеждат еднакви паравани навсякъде - те ще гарантират тайната на вота, но няма да позволят да се внасят, снимат и контролират бюлетини. И не на последно място - кабинетът попречи социалните помощи и дървата за огрев да се използват като средства за натиск.