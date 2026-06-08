Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“

Очаква се Софийският градски съд да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, причинили тежката катастрофа с автобус на „Челопешко шосе“. Срещу тях са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство.

При тежкия пътен инцидент четирима загинаха, а 17 бяха ранени.

В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в инцидента. Те са се движили с над 150 км/ч.

Шофьорите са с книжки, издадени в Чехия, където не се изисква основно образование за получаване на шофьорска книжка. Имат стаж от около година зад волана, но вече имат регистрирани нарушения на пътя. Ще се проверява и имущественото им състояние, защото са с ниски доходи, но демонстрират охолен начин на живот. Има и данни, че гравитират около групата на „Калашниците“ от Ботунец, които се занимават със сводничество.

8 души остават за лечение в няколко столични болници след тежката катсторфа с автобус на градския транспорт в София.



Двама от настанените в болница „Света Ана“ ще бъдат оперирани днес, за да се стабилизира състоянието им. Във Военномедицинска академия има още трима пострадали, като двама от тях остават в реанимация. Няма опасност за живота им. Още трима ранени също са без опасност за живота.