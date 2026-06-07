От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112

8 души остават в различни столични болници след тежката катастрофа, при която автомобил се заби в автобус на градския транспорт, а друг в спирка. 3-ма са в критично състяние. Пред БНТ говорят очевидци на петъчната трагедия и пожарникарите герои, които спасиха хора.

Това е кръстовището, където стана тежката катастрофа, тук следите от удара още личат. Само на няколко стотин метра е пожарната на Кремиковци. Трясъкът от удара е толкова силен, че привлича вниманието на пожарникарите, които веднага се втурват да помагат и успяват да изведат хората от автобуса и да изгасят запалилия се автомобил. Пред БНТ говори и един от хората подал първи сигнал на спешния телефон 112 и информирал диспечерите за ситуацията.

Двамата пожарникари - покрити снх

- „Чухме силен гръм, трясък, нещо необичайно за района. Оказа се, че картинката изобщо не е приятна.“



- „Автомобила вече гореше вътре се чуваха човешки гласове. Ранени хора, счупени крака. Такова чудо за пръв път виждам.“

Пожарникарите от службата в Кремиковци Благой Благоев и Даниел Влахов се отзовават на професионалния си дълг без подаден сигнал. Пристигат секунди след тежката катастрофа на Челопешко шосе. Заварват преобърнат автобус и забил се в него автомобил, който се е запалил след удара. Хората вътре са в капан.

Даниел Влахов, пожарникар от 08 УПБЗН Кремиковци: „Гореше двигателният отсек на автомобила и пасажерите бяха вътре в автомобила, започнаха да излизат през вратите, през шофьорската врата и предния прозорец към огъня, оттам накарахме да се преместят към задната част на автобуса и той ги изкара през люка.“ Благой Благоев, пожарникар от 08 УПБЗН Кремиковци: „Най-важното беше да загасим автомобила, защото ако не беше загасен автомобила, всички вътре щяха да изгорят, а пък не се знае какво щеше да се случи с автобуса на градския транспорт, най-вероятно и той щеше да избухне в пламъци.“

Вниманието на Иво Христов, който работи на метри от катастрофата е привлечено от силния трясък след сблъсъка, първото, което прави е да изпълни гражданския си дълг.

Иво Христов, очевидец: „Веднага звъннах на 112, за да ги информирам. Диспечърът ме помоли веднага да изтичам да видя какъв е, аз помислих, че става дума за камион, който е бил обърнат и виждам кола, която стърчи отгоре, много е трудно за окото да осъзнае какво вижда. И осъзнавам, че става дума за автобус, а не за камион. Вътрешно много се разтърсих, защото осъзнах сериозността на събитието.“

В Ботунец познават двамата шофьори, причинили катастрофата, за местните не е тайна, че съществува и черен пазар за шофьоркси книжки.

- „Някои от загиналите са паважджии, строителни работници, добри момчета.“



- „Такива взимат книжки по втория начин и затова стават тия катастрофи.“

Очаква се утре в болница "Света Анна" двама от пострадалите да бъдат оперирани.

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