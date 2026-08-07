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Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина, възможно е разбитата лаборатория да е единствената у нас

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Сигурност и правосъдие
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Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар, а разбитата край София нелегална лаборатория може да се окаже единствената в страната. Това заяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов в „Денят започва“. По думите му полицията е следила разпространението на опасния синтетичен наркотик в продължение на четири месеца, а разследването продължава, за да се установят всички участници и каналите за доставка на прекурсори. Николов обясни, че разработката е започнала преди около четири месеца, когато разследващите са засекли първите пратки към различни населени места.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: „Нямаме информация от кога работи лабораторията, но случая го развиваме от около четири месеца. Тогава засякохме първите пратки, които достигаха от София до различни места в страната. В момента, в който установихме, че лицата ежедневно влизат в базата със защитна екипировка и работят с опасни вещества, незабавно пристъпихме към реализация, защото всеки един грам, който излизаше на пазара, нанасяше огромни вреди на поколението.“

По думите му полицията е успяла да пресече част от доставките чрез паралелни акции срещу дилъри в различни градове. Главният секретар подчерта, че до момента няма данни произведеният у нас фентанил да е бил част от международен трафик.

„Нямаме засечен нито един грам внесен или изнесен наркотик от подобен тип. Всички анализи водеха до извода, че производството се намира на територията на страната и наркотикът се разпространява чрез вътрешен трафик до различни населени места“, заяви Николов.

Според него не е изключено разбитата лаборатория да е единствената подобна в България.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: „Ако след операцията установим, че на пазара вече има недостиг или наркотикът изчезне, това ще означава, че сме си свършили работата. Ако обаче разпространението продължи, ще търсим и други подобни депа. Сигурен съм, че ще стигнем и до тях, ако съществуват.“

Николов посочи, че МВР наблюдава тенденцията от няколко години.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: „Разпространението на фентанил следим по-активно от около три-четири години. На практика той почти изцяло измести хероина. Появи се на негово място и задоволява същата група зависими потребители, но е по-евтин и по-достъпен. Именно затова трябва да насочим усилията си към пресичане на неговото производство.“

По думите му хората, произвеждали наркотика, не са били професионални химици.

„Те не бяха професионалисти, а самоуки. Бяха прочели много литература и изгледали много клипове в интернет. Въпреки това се справяха доста добре, защото качеството на материала, който установихме, беше високо“, допълни той.

Главният секретар коментира и обществените реакции след свое предишно изказване.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: „Абсурдно е да се счита, че бих желал страдания на когото и да било. Ако не отнемем това вещество от зависимите хора и те продължават да имат достъп до него, няма как да се излекуват. Абстиненцията е един от етапите на лечението. Считам, че с ограничаването на разпространението ще помогнем на много хора да преустановят употребата“.

Николов определи като пример за отлично международно сътрудничество акцията, при която беше задържан лидер на украинска престъпна група.

„Това е пример за перфектно проведена международна операция между България и Украйна. В България бяха задържани две лица, едното от които е лидер на украинска организирана престъпна група. Данните сочат, че разпространението е било международно, а само малка част от произведения наркотик е оставала в България“, заяви той.

По думите му корупцията остава сред водещите приоритети на МВР.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: „Установихме престъпна схема за усвояване на средства по обществени поръчки за почистване на кладенци. Оказа се, че част от тях изобщо не са били почиствани. Разкрихме и схема, при която хотели по Черноморието са плащали занижени сметки за вода, а разликата е компенсирана чрез подкупи към служители на ВиК. В хода на тази операция стигнахме и до 4 обвинения. Така ще продължим да работим, незащитени от закона няма да има и скоро време очаквайте и нови подобни разкрития за крупни злоупотреби.“

Главният секретар заяви, че МВР е реагирало своевременно и предстоят експертизи по видеозаписите.

„Проведох среща с представители на „Шалом“ и ги уверих, че ще установим цялата обективна истина. Назначени са и експертизи, които ще покажат дали действително е имало поведение, за което се твърди в медиите, включително и международни. Едва след тях можем да говорим категорично за вина“, заяви той.

Според Николов трагедията показва рисковете от комуникацията в интернет.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: „Момичето е познавало жертвата единствено чрез интернет. Срещата е организирана на обезлюдено място, което предполага предварителен умисъл. Там му е нанесен тежък побой, който в последствие доведе до смъртта му. Не разполагаме с данни, че жертвата е проявявала поведение от типа, за който се появиха твърдения в публичното пространство.“

По повод критиките за организацията на движението след пожара край автомагистрала „Тракия“ Николов заяви, че затварянето на пътя е било неизбежно.

„Пожарът се разви изключително агресивно за броени часове. Нямаше как да не спрем движението, тъй като задимяването беше много силно. Включихме и хеликоптери в гасенето, а благодарение на работата на колегите огънят беше локализиран за сравнително кратко време“, каза изпълняващият длъжността главен секретар на МВР.

Вижте целия разговор във видеото

#Любомир Николов #разпространение #главен секретар #наркотици

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