Нови удари на хутите: Убити йеменски войници, ранени в Саудитска Арабия

Най-малко 30 войници от йеменските правителствени сили са били убити при атаки на бунтовниците хути срещу военни лагери в централната част на Йемен. Точният брой на загиналите все още не е потвърден.

Агенция Франс прес цитира военен източник, според когото загиналите войници са 58. Преди се съобщаваше за 38 убити. Военният говорител на хутите заяви, че атаките са довели до смъртта и раняването на "стотици саудитски вражески наемници".

При друго нападение на йеменските бунтовници в южната част на Саудитска Арабия са били ранени 11 цивилни граждани. Коалиция, водена от Саудитска Арабия, подкрепя правителството на страната в гражданската война срещу подкрепяните от Иран бунтовници хути, които контролират голяма част от северозападен Йемен.