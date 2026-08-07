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Нови удари на хутите: Убити йеменски войници, ранени в Саудитска Арабия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Най-малко 30 войници от йеменските правителствени сили са били убити при атаки на бунтовниците хути срещу военни лагери в централната част на Йемен. Точният брой на загиналите все още не е потвърден.

Агенция Франс прес цитира военен източник, според когото загиналите войници са 58. Преди се съобщаваше за 38 убити. Военният говорител на хутите заяви, че атаките са довели до смъртта и раняването на "стотици саудитски вражески наемници".

При друго нападение на йеменските бунтовници в южната част на Саудитска Арабия са били ранени 11 цивилни граждани. Коалиция, водена от Саудитска Арабия, подкрепя правителството на страната в гражданската война срещу подкрепяните от Иран бунтовници хути, които контролират голяма част от северозападен Йемен.

#йеменски войници #хути #нови удари

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