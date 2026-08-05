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Войната с Иран: Възможна ли е сделка?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Съединените щати обявиха, че южният маршрут на Ормузкия проток остава отворен и свободен. По-рано американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че днес Съединените щати и Иран могат да постигнат сделка за повторно отваряне на протока.

Той потвърди, че се водят преговори, които според него могат да доведат до споразумение. Преди това американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил мащабна атака срещу Иран, за да има възможност преговорите за Ормузкия проток да продължат.

На 17 юни Вашингтон и Техеран подписаха предварително споразумение за отваряне на Ормузкия проток. Но сделката се провали, защото двете страни не се договориха за маршрута, по който ще преминават корабите.

#мащабна атака # Доналд Тръмп #САЩ #ормузки проток #Иран

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