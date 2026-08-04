Преговори или не съвсем: Тръмп с нови заплахи към Иран ако Техеран не сключи споразумение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново замени планирани удари срещу Иран със словесни заплахи. Ислямската република има последен шанс да сключи споразумение за прекратяване на конфликта и отваряне на Ормузкия проток преди да бъде "обезглавена", коментира той през журналисти.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Като говорим, казваме че говорим. Ако не говорехме, щях да ви кажа. Но ние говорим. Водим преговори и в момента по искане на Иран, подкрепено от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и по-специално Катар, както и други държави. Това е последният им шанс да подпишат добър документ."

С тези думи Тръмп контрира въпросите на журналистите преговаря ли с Иран и ако не, защо не следват обещаните мощни удари.

По-рано иранската страна отрече да преговаря. Водим разговори само с Оман за нов безопасен маршрут през Ормузкия проток, заявиха от там.

Изявлението ядоса Тръмп и в пост в Truth social той нарече иранското ръководство "невероятно лицемерно". Анализатор на Си Би Ес посочи, че това е петият път, в който Тръмп заплашва с масирана ескалация преди да отмени ударите заради молба от страните от Залива или с уверение, че сделката е близо.

Арън Маклийн, анализатор по вътрешна сигурност на Си Би Ес Нюз: "Общо взето той прави така поне веднъж на месец от март насам. Не мисля, че по този начин всяваш страх в сърцата на иранците или сигурност в партньорите си в региона. Възможно е утре да има сделка за отварянето на Ормузкия проток, но аз съм скептичен."

Според Маклийн, фактът че Съединените щати са по-добре защитени от сътресенията в цените на петрола, отколкото преди 20 години, не означава, че кризата няма да ги засегне косвено, през загубите на други държави. Като пример той посочи интервенцията на Вашингтон през уикенда за стабилизиране на японската йена, която попадна под натиск заради рязкото покачване на разходите на Токио за внос на горива. Но Тръмп изглежда няма полезен ход.

Арън Маклийн, анализатор по вътрешна сигурност на Си Би Ес Нюз: "Ако ескалира конфликта, ирански ответен удар срещу енергийни обекти в Персийския залив ще засегне енергийните пазари. Ако отстъпи, иранците ще продължат да контролират Ормузкия проток и да пречат на енергийния трафик по свое усмотрение за още неопределено време. Тръмп е в незавидно положение, в което сам се постави."

Междувременно, играта на котка и мишка продължава. Иранските държавни медии цитираха изказване на президента Масуд Пезешкиан, че страната му защитава границите си, но не търси разрастване на войната.