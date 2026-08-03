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Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
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Френско-българската актриса Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст на 1 август, предаде телевизионният канал BFMTV, цитирайки информация в специализираното издание Le Film Français. Причината за смъртта ѝ не се съобщава.

Тъжната вест потвърди и брат ѝ в социалните мрежи.

Наталия Дончева е родена през 1969 г. в София, дъщеря е на актьора Пламен Дончев. След като израства в България, където има роли в киното, през 1989 г. се установява в Париж. Във френската столица тя учи театрално майсторство.

След като привлича вниманието в епизод от сериала Joséphine l'ange gardien, в който изпълнява една от главните роли, Наталия Дончева продължава кариерата си на малкия и на големия екран, а също и в театъра. В телевизията тя се е появява в много сериали и телевизионни продукции като Nestor Burma през 1998 г., Julie Lescaut, Alice Nevers, Doc Martin – сериал, в който й е поверена една от главните роли от 2011 до 2015 г. заедно с Тиери Лермит, както и Les rivières pourpres, се казва в публикацията.

На големия екран Дончева участва в Mademoiselle de Joncquières на Еманюел Муре от 2018 г., а също така изигра водещата роля във филма Un an на Лоран Буланжер през 2006 г. На театралната сцена тя играе с Даниел Отьой в „Мнимият болен“ през 2019 г., както и в пиесата „Хистерия“ на Джон Малкович.

Доведеният син на Дончева Юго Селиняк, който е филмов продуцент, ѝ отдаде почит в Инстаграм, цитиран от BFMTV. „Благодаря ти, че... помогна на баща ни да стане по-добър човек, но най-вече благодаря ти, че се грижи за него в продължение на 25 години, че му се възхищава, подкрепя, прощава и най-вече, че го обича страстно", пише Юго Селиняк, който е син на режисьора Арно Селиняк. За Дончева продуцентът добавя, че „след десетгодишна борба най-накрая ще си починеш“.

В съобщение, публикувано в социалните мрежи Лоран Саври, агентът на Наталия Дончева, отдава почит на „изключително талантлива актриса и жена с голяма чувствителност“, която „успя да спечели уважението на своите партньори, режисьори, снимачни екипи и всички, които имаха привилегията да работят с нея“, отбелязва BFMTV.

#Наталия Дончева #почина #актриса #Франция

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