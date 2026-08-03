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Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
Снимка: илюстративна
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Властите в Лихтенщайн разкриха мащабна кибератака, при която са изтекли лични данни и чувствителна информация за 31 000 юридически лица.

Хакната е база данни, използвана за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризъм. На спешно свиканата пресконференция, властите заявиха, че не знаят кой стои зад кибератаката и каква е била целта ѝ. Създаден е кризисен щаб и засегнатата система е изцяло изключена, докато е в ход разследването.

Княжество Лихтенщайн е една от най-богатите страни в света по брутен вътрешен продукт на глава от населението, което е малко над 40 000 души. Финансовите и банковите услуги са сред най-печелившите индустрии.

Бригите Хаас, министър-председател на Лихтенщайн: "Случаят се разследва спешно. За нас е важно да останем в контакт със засегнатите лица, за да може им бъде гарантирано възможно най-високо ниво на защита на личните данни."

Емануел Шедлер, съветник сектор "Правосъдие и общество": "Засегнатата система е напълно изключена и в момента се проверява основно, за да сме сигурни, че подобно нещо няма да се случи отново. Две други системи, които оперират при със сходни технически параметри, също са изключени като превантивна мярка."

#откраднати данни #Лихтенщайн #кибератака #хакерска атака

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