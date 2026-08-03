Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн

Властите в Лихтенщайн разкриха мащабна кибератака, при която са изтекли лични данни и чувствителна информация за 31 000 юридически лица.

Хакната е база данни, използвана за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризъм. На спешно свиканата пресконференция, властите заявиха, че не знаят кой стои зад кибератаката и каква е била целта ѝ. Създаден е кризисен щаб и засегнатата система е изцяло изключена, докато е в ход разследването.

Княжество Лихтенщайн е една от най-богатите страни в света по брутен вътрешен продукт на глава от населението, което е малко над 40 000 души. Финансовите и банковите услуги са сред най-печелившите индустрии.