Усложнена остава ситуацията с пожарите в Европа и САЩ (СНИМКИ)

Усложнена остава ситуацията с пожарите в Европа.

Според гръцки медии, страната води "титанична битка" с огъня. Най-тежка остава ситуацията в област Атика. В района вчера – след сблъсък между два хеликоптера, загинаха двама души.

Във Франция няколко хеликоптера спешно се включиха в гасенето на пожарите в района на историческия град Каркасон, тежка остава ситуацията в целия югозападен департамент Вар.

Стотици домове и индустриални сгради са изпепелени в района на Спокейн, щата Вашингтон. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение за евакуация заради “съществуваща или неизбежна” заплаха и призоваха жителите да напуснат засегнатите райони незабавно.

На място работят над 900 пожарникари и десетки единици техника. Пламъците все още не са напълно овладени.

снимки: БТА