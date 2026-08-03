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Усложнена остава ситуацията с пожарите в Европа и САЩ (СНИМКИ)

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Американските власти издадоха предупреждение за евакуация

Снимка: БТА
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Усложнена остава ситуацията с пожарите в Европа.

Според гръцки медии, страната води "титанична битка" с огъня. Най-тежка остава ситуацията в област Атика. В района вчера – след сблъсък между два хеликоптера, загинаха двама души.

Във Франция няколко хеликоптера спешно се включиха в гасенето на пожарите в района на историческия град Каркасон, тежка остава ситуацията в целия югозападен департамент Вар.

Стотици домове и индустриални сгради са изпепелени в района на Спокейн, щата Вашингтон. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение за евакуация заради “съществуваща или неизбежна” заплаха и призоваха жителите да напуснат засегнатите райони незабавно.

На място работят над 900 пожарникари и десетки единици техника. Пламъците все още не са напълно овладени.

снимки: БТА

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