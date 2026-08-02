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Двама души загинаха при сблъсък на два пожарни хеликоптера в Гърция

Христо Ценов от Христо Ценов
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два противопожарни хеликоптера сблъскаха гърция
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Двама души са загинали и двама са ранени, при сблъсък между два пожарни хеликоптера в района на Псата в Атика.

Британски пилот и гръцки член на екипажа на единия хеликоптер са оцелели. Датски пилот е загинал при катастрофата.

Сблъсъкът е станал на около 70 километра западно от Атина. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изказа съболезнования към семействата на загиналите.

Гърция е обхваната в продължение на дни от мащабни горски пожари. Най-силно засегнати са областите Виотия и Атика близо до столицата, както и остров Крит.

#сблъсък на хеликоптери #Гърция #пожари #жертви

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