Двама души загинаха при сблъсък на два пожарни хеликоптера в Гърция

Двама души са загинали и двама са ранени, при сблъсък между два пожарни хеликоптера в района на Псата в Атика.

Британски пилот и гръцки член на екипажа на единия хеликоптер са оцелели. Датски пилот е загинал при катастрофата.

Сблъсъкът е станал на около 70 километра западно от Атина. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изказа съболезнования към семействата на загиналите.

Гърция е обхваната в продължение на дни от мащабни горски пожари. Най-силно засегнати са областите Виотия и Атика близо до столицата, както и остров Крит.