Два противопожарни хеликоптера се сблъскаха в Гърция

Два хеликоптера, участващи в борбата с големия пожар западно от Атина, са се сблъскали, съобщи пожарната служба.

„По време на пожарогасене в района на Псата, два хеликоптера, участващи в операцията по гасене на пожара, са се сблъскали. Сили са незабавно мобилизирани за операция по търсене и спасяване на екипите, която в момента е в ход“, съобщи пожарната служба.

Установен е контакт с член на екипажа на един хеликоптер, за когото се съобщава, че е ранен, съобщава "Прототема". Екипажът в добро здравословно състояние.

В ход е операция по търсене и спасяване на екипажа на втория хеликоптер, който се търси в дере. И двата хеликоптера са превозвали екипаж от по двама души: пилот/оператор и координатор, осъществяващ връзка с оперативния център.

Пожарът в Западна Атика е в разгара си, като единият фронт е при Агия Параскеви, където пожарникарите се борят с пламъците при Крио Пигади, докато вторият фронт се придвижва към района на Мегара, по-конкретно към полигона Кандили.