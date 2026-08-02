Откриха тялото на легендарния алпинист Нирмал Пурджа

Тялото на известния британско-непалски алпинист Нирмал Пурджа беше открито на връх Броуд Пик в Пакистан, съобщи BBC.

От Алпийския клуб на Пакистан съобщиха в неделя, че тялото му е намерено на около 5700 метра надморска височина. Забелязани са и още три тела, но самоличността на загиналите все още не е официално потвърдена.

Смъртта на 43-годишния алпинист беше съобщена в събота. „С дълбока скръб и огромна болка потвърждаваме, че Нирмал Пурджа трагично загуби живота си вследствие на лавината на Броуд Пик“, написаха от „Елит Експедишънс“ в социалните мрежи.

„Получихме потвърждение и че останалите членове на експедицията за съжаление не са оцелели“, допълниха от компанията.

Според регионалните власти сред откритите до момента тела са тези на американка, гражданка на Оман и непалец. Останките са транспортирани с хеликоптер до болница, където предстои официалната им идентификация.

Непалският премиер Балендра Шах изрази съболезнования за трагичната смърт на Пурджа и останалите алпинисти.

„Земният път на всички загинали алпинисти беше прекъснат, но историята на тяхната смелост, отдаденост и принос винаги ще остане вдъхновение“, написа Шах в социалните мрежи.

Междувременно полицията в планинския регион Гилгит-Балтистан съобщи, че високопланински носачи и спасителни екипи са продължили издирвателната операция за втори пореден ден. По-рано тя беше временно преустановена заради тежките метеорологични условия. В спасителната мисия участваха военни хеликоптери и специализирани екипи, като част от спасителите останаха през нощта в базовия лагер.

Лавината е връхлетяла групата по време на изкачването към 8047-метровия Броуд Пик. По данни на местните власти алпинистите са се намирали на около 6600 метра надморска височина.

„Данните от проследяващите им устройства показват, че са били изхвърлени на стотици метри надолу по планинския склон“, заяви Найла Киани от Алпийския клуб на Пакистан.

Нирмал Пурджа придоби световна известност през 2019 г., когато изкачи всичките 14 осемхилядника само за шест месеца и шест дни – постижение, смятано за едно от най-впечатляващите в историята на алпинизма. Историята му беше разказана и в документалния филм „14 върха“.