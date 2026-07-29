След труса в Япония: 13 жертви и хора в неизвестност

Най-малко 13 са жертвите на мощното земетресение, което разтърси Япония. Хора все още са в неизвестност, след като в префектура Кумамото се срути търговски център и беше разрушена фабрика за хартия.

Потвърдени са значителни разрушения, срутвания на сгради, пожари и щети по пътищата. Повече от 260 000 души са получили указания за евакуация.