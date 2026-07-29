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След труса в Япония: 13 жертви и хора в неизвестност

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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По света
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Снимка: БТА
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Най-малко 13 са жертвите на мощното земетресение, което разтърси Япония. Хора все още са в неизвестност, след като в префектура Кумамото се срути търговски център и беше разрушена фабрика за хартия.

Потвърдени са значителни разрушения, срутвания на сгради, пожари и щети по пътищата. Повече от 260 000 души са получили указания за евакуация.

Санае Такаичи, министър-председател на Япония: „Дори и в този момент хора чакат да бъдат спасени и това е надпревара с времето. Ще мобилизираме всички налични ресурси, за да спасим колкото се може повече хора. Правителството прави всичко възможно за възстановяването на инфраструктурата, включително електричеството, тъй като в момента има райони без ток и вода. Силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти.“

#13 жертви #след труса #хора в неизвестност #Япония

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