След труса в Япония: 13 жертви и хора в неизвестност

Най-малко 13 са жертвите на мощното земетресение, което разтърси Япония. Хора все още са в неизвестност, след като в префектура Кумамото се срути търговски център и беше разрушена фабрика за хартия.
Потвърдени са значителни разрушения, срутвания на сгради, пожари и щети по пътищата. Повече от 260 000 души са получили указания за евакуация.
Санае Такаичи, министър-председател на Япония: „Дори и в този момент хора чакат да бъдат спасени и това е надпревара с времето. Ще мобилизираме всички налични ресурси, за да спасим колкото се може повече хора. Правителството прави всичко възможно за възстановяването на инфраструктурата, включително електричеството, тъй като в момента има райони без ток и вода. Силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти.“