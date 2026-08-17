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Клониране на телефони и глас: Как да се предпазим от новите измами?

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Все по-често потребители сигнализират за обаждания от непознати, които твърдят, че имат пропуснато повикване от тях. Това е сред индикациите, че конкретните номера са били използвани за измами. Сред най-новите опити за въвеждане в заблуда са т.нар. спуфинг и клониране на гласа.

Получавате гласово съобщение или телефонно обаждане. От другата страна е ваш приятел или близък, който спешно иска пари. Гласът е същият, но не е човек, а изкуствен интелект. Правим експеримент как се създава тази измама.

Дениз Тургут, експерт по киберсигурност: "Ето това е нещо, което направихме с глас от ваш репортаж - нужни ни бяха само 10 секунди, за да може да дупликираме гласа."

"Здравей, Иване, изпаднах в неудобна ситуация и имам нужда от твоята помощ за кратко. Дали би било удобно да ми изпратиш 1000 евро?"

Дениз Тургут, експерт по киберсигурност: "Направихме т.нар. "аватар", който вече можем да използваме, да правим дублажи на филми, можем да направим цели песни с Вашия глас или да Ви се обадим и да пуснем Вашия глас на някой Ваш приятел и да го излъжем, че имаме нужда от помощ."

БНТ: Всеки един глас ли можете да дублирате?

Дениз Тургут, експерт по киберсигурност: "Абсолютно всеки глас."

Клонирането на гласа върви ръка за ръка с т.нар. спуфинг – на екрана на телефона на потребител се изписва телефонен номер на негов познат, близък или институция. Комисията за регулиране на съобщенията и мобилните оператори отчитат, че тези нови „ало“ измами зачестяват. Измамниците могат да използват реални телефонни номера на други потребители или организации, без да имат достъп до техните телефони. Сред съветите им за предпазване са потребителите да следят по време на разговора, ако им се искат лични данни, банкова информация, ПИН кодове или спешно плащане.

Дениз Тургут, експерт по киберсигурност: "Злонамерен хакер взима гласа или самоличността на друг човек, и в случая на социалното инженерство го използва, за да може да излъже своята цел. Обикновено, когато човек се опитва да разговаря с изкуствен интелект от другата страна, той отговаря забавено и понякога отговорите му не са съвсем адекватни."

Фалшификаторите стават все по-добри психолози и се възползват от слабостите на хората.

Цветомир Ценков, директор "Банкова сигурност" в търговска банка: "Като желание за бърза печалба. "Инвестирайте днес и след седмица ще получите двойна печалба", "Работете един час на седмица и ще получите 10 000 евро". "Ако не платите глобата в КАТ в следващите 4 часа губите книжката си". Или банка, коят ви казва "Много е важно да препотвърдите данните си за мобилното банкиране"."

Цветомир Ценков, директор "Банкова сигурност" в търговска банка: "Мога да препоръчам да си зададат три много прости въпроса: дали нещо не е прекалено хубаво, за да е истина? Дали в това, което са прочели или получили, има някаква нотка на спешност, тайнственост? Дали по време на целия процес на комуникация от вас се искат данни като пароли, ПИН-ове?

Цветомир Ценков отговаря за сигурността в една от големите банки у нас, и казва, че не са редки и случаите на жени, попаднали в клопката на измамна любов. Чести са и измамите, свързани с инвестиции в криптовалути и други активи, получаване по имейла на фалшива фактура.

Цветомир Ценков, директор "Банкова сигурност" в търговска банка: "Виждате и много реклами на известни лекари, които рекламират хранителни добавки, спортисти, които рекламират определени медикаменти."

Дениз Тургут, експерт по киберсигурност: "Дийп фейк и нови начини на спуфинг вече са много лесно достъпни и могат да се правят в рамките на броени минути."

"Много ми е приятно да се запознаем, но това не съм истинският аз."

Сред съветите е и да имаме тайна дума или код. И все пак - първенците сред измамите остават фишингът - имейл измамата, и смишинг - смс измама.

#спуфинг #нов вид телефонни измами #експерт по киберсигурност #експеримент #фалшификатори

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