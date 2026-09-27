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Пред Народния театър: "За" и "Против" хорото, което пречи на представленията

Цанка Николова от Цанка Николова
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Чете се за: 04:50 мин.
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народен театър
Снимка: БГНЕС
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Две са организациите, които стоят зад хората пред Народния театър в столицата. От Столичната община заявиха за БНТ, че провеждането им не е разрешено с официално становище и уточниха, че това не е традиционното неделно хоро, за което от години знаем – то вече е пренасочено към площад „Бански“, езерото „Ариана“ и Горна баня. Днес пред Народния театър имаше засилено полицейско присъствие, стигна се и до леко напрежение.

Тази вечер представления в Народния театър нямаше, но нямаше и хоро, както беше миналата неделя. Протестна акция попречи на провеждането му.

Румен Спасов, член на УС на организация „Обществена академия за наука, образование и култура“: „Във всяко семейство братята и сестрите понякога се сдърпват и аз твърдя, че театърът, който аз много уважавам и често ходя, заедно с неделните хора, са две от децата на майка България.“

Манол Глишев, организатор на протестната акция пред Народния театър: „Аз съм бесен като софиянец, затова, че тези хора без разрешение превърнаха един първоначално безобиден такъв вариант за забавление в града, го превърнаха на гневна, яростна, просташка, политическа демонстрация.“

Ирина Дакова, зам.-кмет по „Култура и туризъм“: „Две са организациите. Те са санкционирани, има съставени 7 акта и 2 фиша, като една от организациите включително жали в съда един от актовете от СО. Лично за мен това е провокация.“

Христо Мутафчиев, председател на САБ: „Както ние не минаваме през хорото, за да пречим на тях, нека така те не вкарват шума си отвън вътре в театъра, защото на камерна сцена дори се чува. На камерна сцена представленията са изключително тихи и дори интимни.“

Танцуващите заявиха, че са готови на партньорство с Народния театър и намаляване на музиката.

Румен Спасов, член на УС на организация „Обществена академия за наука, образование и култура“: „Ние сме готови да играем нашите хора, докато започнат нашите представления, преди да подпишем договор, с който... мисля, че той може да бъде декларация за сътрудничество, меморандум или нещо друго.“

Георги Златарев, актьор: „Дори и Моцарт да течеше, дори Хосе Карерас да дойде отвън да ни пее, ужасно ни пречи. Хората, които наистина обичат хорото, са в „Ариана“ или в Горна баня на площада, докато тези пред Народния са само и единствено напук.“

В позиция до медиите от Народния театър уточняват, че не са потвърждавали, че нивото на шума не възпрепятства провеждането на представленията. Оттам категорично заявяват, че провеждането на подобни събития при високи нива на шум непосредствено пред сградата на театъра е незаконно и пречи на нормалната им работа. И се надяват дългогодишният проблем най-сетне да намери трайно институционално решение.

Позиция на Народния театър: „Представители на Народния театър не са водили подобни разговори с организаторите и не са потвърждавали, че нивото на шума не възпрепятства провеждането на представленията. Позицията на Народния театър по този въпрос е последователна и е изразявана в редица официални сигнали до Столична община, както и на тел. 112, във връзка с шума пред сградата на театъра и случаите, в които той нарушава нормалното протичане на представленията.

Категоричната ни позиция е, че провеждането на подобни събития при високи нива на шум непосредствено пред сградата на театъра е незаконно и пречи на нормалната ни работа. Проблемът е особено съществен в часовете, в които се провеждат представления на Сцена „Музите“ и Камерна сцена, както и репетиции в репетиционните зали на театъра. Считаме, че подобни прояви следва да се провеждат при спазване на действащите правила и без да се възпрепятства работата на културните институции в района. Надяваме се дългогодишният проблем най-сетне да намери трайно институционално решение.“

#София #хоро #народен театър "Иван Вазов"

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