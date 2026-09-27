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Тайни ритуали край Калофер: Испанец е задържан при акция на ДАНС

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
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Чете се за: 05:32 мин.
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Испански гражданин е арестуван при акция на ДАНС. Той се е представял за духовен посредник с висши сили и е упоявал последователите си в тайна секта край Калофер. Окръжната прокуратура в Пловдив е повдигнала обвинение на мъжа за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. В момента той е задържан за срок до 72 часа.

Испанският гражданин, който от дълги години живее у нас, е сформирал общност от последователи, които държал в подчинение чрез психологически внушения и употреба на забранени вещества. Разследващите са открили в помещение, разположено в стопански постройки, истинска лаборатория за нетрадиционни ритуали. Иззети са 35 саксии с особен вид кактус, както и бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивно вещество.

Доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР: „За кактусите не е противозаконно, противозаконно е държането на екстракта от тях – мескалина. За гъбите самото им държане е противозаконно.“

По неофициални данни обект на разследване е сдружение, регистрирано през 2012 година в Пловдив. Дейността му е свързана с церемонии и практики, насочени към личностна трансформация, себепознание и лечение. Като представляващ и управител е вписан именно испански гражданин, установи проверка на екипа ни. Преди седем години той купува четири бунгала. Собственик тогава е Йонко Йонков, който е от Казанлък. Мъжът разказа, че от три години не го е виждал, тъй като често пътувал.

Йонко Йонков: „Той е бил в САЩ и Перу на обучение там при индианските племена, може би оттам е придобил тези качества. Те ме каниха в тяхната организация, но аз не съм присъствал. Той ходи и се връща, много рядко седи тук. В Испания си има някакъв бизнес. От Турция има клиенти. Идват от цяла Европа.“

Бившият кмет на Калофер Румен Стоянов разказва, че е виждал духовния лидер на общността.

Румен Стоянов, бивш кмет на Калофер: „Все едно гледате извънземен човек. С едно одеяло беше на гърба си. Вързан със сезали, гол и бос. Той се усмихна. Посочи нагоре със знак за Бог.“

Местните хора споделят, че мястото е посещавано предимно от чужденци.

Румен Стоянов, бивш кмет на Калофер: „Те са затворено общество. Там не може всеки да влезе.“

Румен Стоянов, бивш кмет на Калофер: „Голи хора. Голи изпълняват ритуали. За нас не е ок. Те са тук много години. Минимум десет години. Хора, които вече не са между нас, казаха: пазете си децата. Нямат място там.“

Проверка на екипа ни установи, че повечето детайли около локациите, организацията и финансирането на събитията се споделят само при директно записване на участниците по телефон, имейл или чрез лични съобщения. Част от практиките и ритуалите се финансират под формата на доброволни дарения.

Доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР: „Всяко нещо, което може да управлява хора, винаги може да се превърне в заплаха за националната сигурност.“

„Обществената чувствителност след случая „Петрохан“ е силно изострена, но като цяло няма толкова голямо разпространение в България на подобен вид практики.“

Според доц. Милен Иванов използването на психоактивни вещества усилва въздействието от думите на въпросното гуру.

Доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР: „Усилва въздействието на проповедта. Хората изпадат в състояние на превъзбуденост, на отвореност на чакрите, на състояние, което тях ги задоволява за момента. Това нещо те го отдават на силата на новата вяра или на конкретната вяра. По този начин те се чувстват добре за известно време.“

Натиск за превеждане на пари, прехвърляне на коли или имоти са първият сигнал, че човек е попаднал в опасна общност.

Пари, прехвърляне на коли и имоти са червена лампа.

Доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР: "„Хора, които търсят нещо различно за живота си, изпаднали са в трудна ситуация, не намират решения. Те стават лесна жертва на проповедник, гуру, психотерапевт, който им показва изхода, светлото бъдеще и постепенно той ги въвлича в неговия кръг.“

14 български граждани са разпитани като свидетели по делото

#гуру #ритуали #акция #задържан #ДАНС #Калофер

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