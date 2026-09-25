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Слави Ангелов за "Под прикритие": Това не е мафиотски сериал, а безпощадно огледало на живота ни

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Чете се за: 03:17 мин.
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Дългогодишният шести сезон на сериала "Под прикритие" започва на 10.10. Един от сценаристите му журналистът Слави Ангелов гостува в "Панорама". Според него за съжаление "Под прикритие" не е мафиотски сериал, той е "едно безпощадно огледало на живота, в който живеем всички ние".

Виждаме корупцията, виждаме разпада на държавността. Това е "Под прикритие".

Новото в "Под прикритие" ще е новото, което се промени в държавата и в мафията през последните 15 години, откакто спряхме да следим тези сюжетни линии. И ако трябва да го обясним съвсем накратко какво е то - то е, че тези мафиотски структури от началото на това хилядолетие, които бяха голям проблем се фрагментираха и на пред план излязоха икономически структури, които са свързани с големите политически партии, които излязоха последните години, които и с помощта на прокуратурата и с търговците на влияние в съдебната система, се насочиха към тези големи обществени ресурси, независимо дали от държавния бюджет или от средства, които получаваме от Европа. Това е новото и битката през последната година. Това ще е една от многото важни теми в новия сезон.

Ролята на Слави Ангелов в сериала е да "вкара" още повече достоверност в него. Преди всеки сезон той разказа, че започва "едни срещи с полицаи и бандити", от които трябва да се ориентира не само каква е ситуацията в момента, но и каква ще е тя след 3, 6 месеца.

Трябваше да снимаме едни сцени с банков обир. Аз бях решил да отида да видя дали няма някаква грешка в трезора. И отидох там и вместо 30 минути останах 10 часа. Просто толкова интересно ми беше. И най-любопитното е, че тази серия ние я излъчваме в ефира на БНТ в една неделя, и в същата тази неделя една банка в "Люлин" е ограбена по абсолютно същия начин, както е обяснено в сериала. Вече това като го видяха феновете направо полудяха. Но се случваха и много такива съвпадения.

По думите на Слави Ангелов, когато държавата започне да участва още повече в мафията, става "много по-страшно за всички". Според него всичко това, което се случва през последните години у нас показва, че "ние няма как да вървим към добро".

Най-лошото е, че е както мафията в Сицилия, в Италия - в тези бедни райони. Най-страшното в един момент става това усещане, че всъщност никога нищо няма да се промени.

Вижте целия разговор във видеото

#"Под прикритие" 6 #Слави Ангелов

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