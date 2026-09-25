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ЗАПАЗЕНИ

80 000 млади хора привестват папа Лъв XIV тази вечер на "Стад дьо Франс"

Михаил Иванов от Михаил Иванов
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Чете се за: 04:42 мин.
По света
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Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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80 000 млади хора се събират тази вечер на „Стад дьо Франс“, за да приветстват папа Лъв XIV. Главата на Римокатолическата църква е на четиридневно посещение във Франция. Днес той разговаря с президента Макрон, посети централата на ЮНЕСКО и проведе молитвена служба в катедралата „Нотр Дам“.

Историческото посещение е първо за Лъв XIV във Франция и идва в особено важен момент. На фона на кризите в света все повече млади французи се обръщат към католицизма. За близо 80 000 от тях в момента има молитвено бдение на „Стад дьо Франс“.

Отвъд темата за ролята на вярата обаче папата използва трибуната, за да насочи вниманието към ролята на Франция по опазване на мира и за това, че изкуственият интелект трябва да остане в услуга на хората, а не да се превръща в инструмент за несправедливост.

Камбаните на 40 000 църкви в цяла Франция започнаха да бият точно в 10.00 часа. С това страната отбеляза първото посещение на глава на Римокатолическата църква от цели 18 години насам.

Париж е домакин на първите два дни от визитата, която се очаква да събере милиони туристи и поклонници. Полицейското присъствие и атмосферата във френската столица са съпоставими само с тези от Олимпийските игри. За много от французите посещението на папа Лъв XIV е повод за обединение.

Ан-Мари Тибо, пенсионерка: „В момента сме много, много разочаровани от нашите политици, от всичко, което се случва във Франция като цяло. Бих казала дори, че това е неприемливо, и мисля, че папата ще донесе ново чувство на надежда на всички католици.“

Папата беше посрещнат на летището от президента Макрон, а по-късно двамата разговаряха в Елисейския дворец. Освен мястото на католицизма в страната, двамата обсъдиха бурното развитие на изкуствения интелект.

Еманюел Макрон, президент на Франция: „Изкуственият интелект вече нарушава работата, творчеството, изследванията, образованието, информацията и социалните връзки. Той умножава нашите възможности, но замества преценката с предвижданията, съвестта с изпълнението и ни кара да се откажем от част от свободата си. Изправени пред силата на цифровите машини, човешките същества трябва да запазят мястото, което им принадлежи.“

Папа Лъв XIV: „Когато науката и технологиите не се ръководят от съвестта, те могат да предложат незабавни решения, които сякаш отговарят на желанията и болката на хората, но които в действителност могат сериозно да ги отклонят от доброто, към което дълбоко се стремят.“

Последва среща с представители на ЮНЕСКО, както и прекосяване на Париж с „папамобила“ напът към вечерната служба в „Нотр Дам“, където Лъв XIV беше посрещнат от близо 250 000 души.

В катедралата обаче не присъстваха нито Макрон, нито кметът на Париж, тъй като от повече от век Франция има стриктно разделение между вероизповеданията и държавната власт.

На този фон обаче все повече млади хора се обръщат към католицизма. Голяма част от тях благодарение на социалните мрежи и инфлуенсъри.

Тибо Пфефер, инфлуенсър: „Интернет и социалните мрежи играят все по-значителна роля в духовния живот на много хора. Това, което наблюдаваме, е, че 80 процента от хората, които искат да бъдат кръстени в Католическата църква, казват, че интернет и социалните мрежи са изиграли роля в тяхното духовно пътуване.“

Утре програмата продължава и с меса на площад „Конкорд“, а след това Лъв XIV се отправя към градовете Лурд и Мец.

#посещение на папа Лъв XIV #папа #Франция #Париж

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