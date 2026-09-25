80 000 млади хора привестват папа Лъв XIV тази вечер на "Стад дьо Франс"

80 000 млади хора се събират тази вечер на „Стад дьо Франс“, за да приветстват папа Лъв XIV. Главата на Римокатолическата църква е на четиридневно посещение във Франция. Днес той разговаря с президента Макрон, посети централата на ЮНЕСКО и проведе молитвена служба в катедралата „Нотр Дам“.

Историческото посещение е първо за Лъв XIV във Франция и идва в особено важен момент. На фона на кризите в света все повече млади французи се обръщат към католицизма. За близо 80 000 от тях в момента има молитвено бдение на „Стад дьо Франс“.

Отвъд темата за ролята на вярата обаче папата използва трибуната, за да насочи вниманието към ролята на Франция по опазване на мира и за това, че изкуственият интелект трябва да остане в услуга на хората, а не да се превръща в инструмент за несправедливост.

Камбаните на 40 000 църкви в цяла Франция започнаха да бият точно в 10.00 часа. С това страната отбеляза първото посещение на глава на Римокатолическата църква от цели 18 години насам.

Париж е домакин на първите два дни от визитата, която се очаква да събере милиони туристи и поклонници. Полицейското присъствие и атмосферата във френската столица са съпоставими само с тези от Олимпийските игри. За много от французите посещението на папа Лъв XIV е повод за обединение.

Ан-Мари Тибо, пенсионерка: „В момента сме много, много разочаровани от нашите политици, от всичко, което се случва във Франция като цяло. Бих казала дори, че това е неприемливо, и мисля, че папата ще донесе ново чувство на надежда на всички католици.“

Папата беше посрещнат на летището от президента Макрон, а по-късно двамата разговаряха в Елисейския дворец. Освен мястото на католицизма в страната, двамата обсъдиха бурното развитие на изкуствения интелект.

Еманюел Макрон, президент на Франция: „Изкуственият интелект вече нарушава работата, творчеството, изследванията, образованието, информацията и социалните връзки. Той умножава нашите възможности, но замества преценката с предвижданията, съвестта с изпълнението и ни кара да се откажем от част от свободата си. Изправени пред силата на цифровите машини, човешките същества трябва да запазят мястото, което им принадлежи.“

Папа Лъв XIV: „Когато науката и технологиите не се ръководят от съвестта, те могат да предложат незабавни решения, които сякаш отговарят на желанията и болката на хората, но които в действителност могат сериозно да ги отклонят от доброто, към което дълбоко се стремят.“

Последва среща с представители на ЮНЕСКО, както и прекосяване на Париж с „папамобила“ напът към вечерната служба в „Нотр Дам“, където Лъв XIV беше посрещнат от близо 250 000 души.

В катедралата обаче не присъстваха нито Макрон, нито кметът на Париж, тъй като от повече от век Франция има стриктно разделение между вероизповеданията и държавната власт.

На този фон обаче все повече млади хора се обръщат към католицизма. Голяма част от тях благодарение на социалните мрежи и инфлуенсъри.

Тибо Пфефер, инфлуенсър: „Интернет и социалните мрежи играят все по-значителна роля в духовния живот на много хора. Това, което наблюдаваме, е, че 80 процента от хората, които искат да бъдат кръстени в Католическата църква, казват, че интернет и социалните мрежи са изиграли роля в тяхното духовно пътуване.“

Утре програмата продължава и с меса на площад „Конкорд“, а след това Лъв XIV се отправя към градовете Лурд и Мец.