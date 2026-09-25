Запалена нова машина е причина за пожара в Бяла, при който загина работник?

Големият пожар, който избухна в цех за изолация в град Бяла, Варненско е овладян. При него загина един работник.

Димът все още се усеща заради тлеещите останки. Два екипа на пожарната доизгасят тлеещите останки.

По информация на "По света и у нас", огънят е тръгнал от запалена нова машина. В гасенето веднага са се включили пет екипа на пожарната и два екипа от доброволните формирования. Пожарът е обхванал около 2 декара площ.

Най-голямото предизвикателство за огнеборците е било да не допуснат пожара да се разрасне и да стигне до дърводелския цех, който се намира в съседство. Кметът на община Бяла обяви бедствено положение в Бяла и в село Горица задействена е била и системата за ранно предупреждение BG Alert. Димът не е стигнал до къщите на хората. Тук е имало екипи на екоинспекцията, които са замервали въздуха, замърсеността на въздуха. Няма превишени нива на замърсеност и това се дължи най-вече на вятъра, който не е духал в посока към населените места.

Предупредени са и гражданите да затворят прозорците за всеки случай и да не излизат навън. Към момента огнището е локализирано, но огнищата са в дълбочина, материалът не е никак малко. Не можем да влезем в самата вътрешност, тъй като има опасност за хората и в общи линии ще работим по периметъра, колкото е необходимо. От ключово значение е хората да спазват скритно указанията на компетентните органи.

Вижте повече в прякото включване на Силвия Русенова