Бургас и София с редовни полети и през зимния сезон

Бургас остава с редовна въздушна връзка със столицата и през зимния сезон. Bulgaria Air вече пусна в продажба билетите за полетите между Бургас и София. Те ще се изпълняват три пъти седмично – във вторник, четвъртък и неделя.

Линията дава възможност на пътниците от Бургас и региона да използват София и като отправна точка за полети до редица европейски градове. Сред дестинациите с възможност за връзка са Париж, Амстердам, Рим, Брюксел, Прага, Цюрих, Франкфурт, Лондон и Берлин.

Така и извън активния летен сезон Бургас запазва въздушната си свързаност както със столицата, така и с редица международни дестинации.