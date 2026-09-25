Камион се преобърна край "Петолъчката" (СНИМКИ)

Тежкотоварен камион се преобърна и затрудни сериозно трафика по пътя от "Петолъчката" в посока Котел днес следобед.

Машината е самокатастрофирала, като е излязла от пътя и се е обърнала странично извън активното платно.

Инцидента е станал на около 4 километра преди Котел, в района на местността "Демир капия".

По първоначална информация за щастие се е разминало без жертви и пострадали.

Към момента преминаването през участъка се осъществява бавно и трудно. Предстои временно затваряне на движението в района, за да може специализирана техника да изтегли катастрофиралия камион.

Призовават се шофьорите да карат с повишено внимание и да се въоръжат с търпение.