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След срещата Радев - Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Чете се за: 04:57 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Полша ще продължи да поддържа нашите изтребители МиГ-29 и страната ни няма друга алтернатива. Това стана ясно след среща на премиера Румен Радев с полския му колега Доналд Туск във Варшава. В българската делегация бяха и министрите на отбраната и на икономиката – Димитър Стоянов и Александър Пулев.

По време на визитата ни сме предоставили на Полша списък с необходимите резервни части за изтребителите ни. Сигурността на източния фланг и войната в Украйна бяха в центъра на разговорите между Радев и Туск.

Българската делегация, начело с премиера Румен Радев, беше посрещната във Варшава лично от полския премиер Доналд Туск и представителните части на полските военни.

Основна тема по време на разговорите между двамата лидери беше темата за войната в Украйна и сигурността на държавите около конфликта.

Доналд Туск, премиер на Полша: „Само преди минути, докато говорим, Украйна отново беше атакувана близо до полската граница и за пореден път трябваше да евакуираме граничните пунктове Хрубешов и Дорохуск. Можете да си представите загубите и тревогите, които това създава. Тази ситуация изисква от нас да действаме последователно и да си сътрудничим с Украйна, но също и да предупреждаваме Европа и европейските ни партньори, че това наистина са трудни времена. Есента и зимата може да се окажат критични.“

Румен Радев, премиер на България: „Мисля, че в тази сложна и високорискова обстановка, както виждате и това, което сподели Доналд Туск – балистични ракети падат в пряка близост до границата на Полша с Украйна, дронове вече достигат и до България, да не говорим и за Румъния. Рискът расте, този конфликт ескалира и ние трябва да използваме всеки повод и всяка възможност за диалог. Мисля, че линиите на комуникация в такъв конфликт трябва да остават отворени и всяка възможност трябва да се използва, за да вървим към мир.“

Отбраната и сътрудничеството като държави от източния фланг бяха акцент. През последните години основно Полша поддържа българските изтребители МиГ-29. Варшава се е ангажирала да помага и за внедряването и поддръжката на американските F-16.

- БНТ: Ще продължи ли Полша да помага с поддръжката на нашите МиГ-29?

Румен Радев, премиер на България: „Ние нямаме друг шанс – единственият шанс да поддържаме МиГ-29 е с помощта на Полша и ще се радвам това сътрудничество да продължава, но трябва да гледаме напред и в бъдещето. Ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на самолетите F-16, защото полската отбранителна индустрия вече заема активен дял в поддръжката на тези самолети.“

Доналд Туск, премиер на Полша: „Нашето сътрудничество с България има за мен приоритетен характер. Ние от много години си сътрудничим, били сме в различни роли, но винаги сме искали нашият регион – както България, така и Полша – да бъдат държави, с които цяла Европа се съобразява.“

Ядрена енергетика, газови коридори, инфраструктура и свързаност, както и индустриите с висока добавена стойност бяха сред останалите теми, които обсъдиха българската и полската делегация.

Румен Радев, премиер на България: „Особено обещаващо е нашето сътрудничество в сферата на отбранителната индустрия, на високите технологии, на космоса, на индустриите от бъдещето. И ние тук виждаме един водещ пример на Полша в изграждането на големи дейта центрове, на фабрики за изкуствен интелект.“

Премиерът отправи покана към полски компании, които да участват в инфраструктурни проекти у нас. И отново отбеляза важността на коридорите по оста север-юг.

#Ремин Радев #Ф-16 #МиГ-29 #Доналд Туск #Полша

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