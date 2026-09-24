Владимир Кличко: Деца със синдром на Даун играха бокс и това е исторически момент

Легендата на бокса Владимир Кличко остана впечатлен от един от трогателните моменти на европейското първенство по бокс в зала "Асикс Арена" в София.

По специални правила българските атлети със синдром на Даун показаха в какво се изразява красотата на бокса, не като бой, а като спортно изкуство.

"Това, което виждаме днес е историческо. Това, което виждам тук е прекрасно. Чудено е в София. Изживяхме исторически момент, защото деца със синдрома на Даун играха бокс. Нищо не се сравнява с това да видиш тяхното вълнение в очите им. Боксът често е свързан с физическата част, но хората подценяват съзнанието. Страхотно е, че тези деца се качиха на ринга. Те не са изцяло въвлечени в битката, но усещат какво означава боксът. Може да видиш щастието в очите им. Това е исторически момент", сподели той в интервю за БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.